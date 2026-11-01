Mars'ın 4,1 milyar yıllık sırrı ortaya çıktı! Sahra Çölü'nde bulundu

Teghaza 001, 2022 yılında Mali'deki Sahra Çölü'nde bulundu. Sekiz parçadan oluşan göktaşının toplam ağırlığı 798,5 gram. En büyük parçası ise 442 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santimetre genişliğinde.

Bilim insanları, Mars'taki bir çarpışmanın kayayı uzaya fırlattığını ve göktaşının daha sonra Dünya'ya ulaştığını düşünüyor. Kaya üzerinde yapılan incelemeler, bu parçanın Mars'ın ilk dönemlerinde oluşan eski kabuğundan geldiğini gösteriyor.

MARS'IN EN ESKİ MAGMATİK KAYASI OLABİLİR

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Yang Liu'nun liderlik ettiği araştırma ekibi, göktaşının yaşını belirlemek için farklı tarihlendirme yöntemleri kullandı.

Zirkon kristalleri üzerinde yapılan uranyum-kurşun analizi, kayanın yaklaşık 4,11 milyar yaşında olduğunu ortaya koydu. Rubidyum-stronsiyum yöntemiyle yapılan başka bir analizde ise yaklaşık 4,24 milyar yıllık bir sonuç elde edildi.

Araştırmacılar, farklı yöntemlerden elde edilen sonuçların kayanın en az 4,1 milyar yıl önce oluştuğunu desteklediğini belirtti.

New Mexico Üniversitesi Meteorit Enstitüsü Direktörü Carl Agee, göktaşının diğer eski Mars örneklerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Agee, Teghaza 001'in tek bir kaya türünden oluştuğunu vurgulayarak bunun kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

MARS'TA SU BULUNDUĞUNA DAİR İZLER TAŞIYOR

Göktaşının incelenmesi, Mars'ın geçmişinde suyun bulunmuş olabileceğine dair önemli ipuçları da ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, kayanın oksijen izotoplarının diğer Mars göktaşlarından farklı olduğunu belirledi. Bu durumun, kayanın Mars'ta oksijen-18 bakımından zengin sıvılarla temas etmiş olmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Kaya içindeki bazı minerallerin de Mars'ta bulunduğu dönemde kimyasal değişime uğradığı tespit edildi. Bilim insanları, bu bulguların gezegenin erken dönemlerindeki su hareketlerini anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

MARS'IN HANGİ BÖLGESİNDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları, göktaşının Mars'ın tam olarak hangi noktasından koptuğunu kesin olarak belirleyemiyor. Ancak kayanın kimyasal özellikleri ve yörüngedeki araçlardan elde edilen ölçümler, olası bölgeye ilişkin ipuçları sunuyor.

Araştırmaya göre Teghaza 001'in, Mars'ın güney yüksek bölgelerinden ve dev Hellas çarpma havzasının kuzeybatısındaki bir alandan gelmiş olması muhtemel.