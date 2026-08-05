Otizmli kızının çay yaptığı anlarla tanınmıştı... Baba Davut Köse vefat etti

Otizmli kızı Şeyma Köse'nin mutfakta ilk kez kendi başına çay hazırladığı anlarda yaşadığı büyük mutlulukla hafızalara kazınan Davut Köse'den acı haber geldi. Duygusal görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan fedakar baba, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

23 yaşındaki otizm tanılı kızı Şeyma'nın günlük yaşam becerilerindeki gelişimine tanıklık ettiği anlarda gözyaşlarını tutamayan Davut Köse, o görüntülerle milyonlarca kişinin sevgisini kazanmıştı. Kızının ilk kez kendisine çay hazırlamasının ardından yaptığı, "Dünyayı bana versen bu kadar mutlu olmazdım." açıklaması uzun süre hafızalardaki yerini korudu.

TRT Haber'e verdiği röportajda kızının gösterdiği gelişimin kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getiren Köse'nin sözleri tüm Türkiye'nin içini ısıtmıştı.

Davut Köse'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberi, ailesi ve onu tanıyanların yanı sıra sosyal medyada da büyük üzüntüyle karşılandı.

Eşi Davut Köse'yi kaybeden Gülsüm Köse'nin en büyük isteğinin ise otizmli kızı Şeyma'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlara sahip olmak olduğu belirtildi.