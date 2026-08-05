Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Otizmli kızının çay yaptığı anlarla tanınmıştı... Baba Davut Köse vefat etti

Otizmli kızı Şeyma'nın ilk kez kendisine çay hazırladığı anlarda "Dünyalar benim oldu" sözleriyle milyonların yüreğine dokunan Davut Köse, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Otizmli kızının çay yaptığı anlarla tanınmıştı... Baba Davut Köse vefat etti
Nilgün Arabacı

Otizmli kızı Şeyma Köse'nin mutfakta ilk kez kendi başına çay hazırladığı anlarda yaşadığı büyük mutlulukla hafızalara kazınan Davut Köse'den acı haber geldi. Duygusal görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan fedakar baba, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

23 yaşındaki otizm tanılı kızı Şeyma'nın günlük yaşam becerilerindeki gelişimine tanıklık ettiği anlarda gözyaşlarını tutamayan Davut Köse, o görüntülerle milyonlarca kişinin sevgisini kazanmıştı. Kızının ilk kez kendisine çay hazırlamasının ardından yaptığı, "Dünyayı bana versen bu kadar mutlu olmazdım." açıklaması uzun süre hafızalardaki yerini korudu.

TRT Haber'e verdiği röportajda kızının gösterdiği gelişimin kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getiren Köse'nin sözleri tüm Türkiye'nin içini ısıtmıştı.

Davut Köse'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberi, ailesi ve onu tanıyanların yanı sıra sosyal medyada da büyük üzüntüyle karşılandı.

Eşi Davut Köse'yi kaybeden Gülsüm Köse'nin en büyük isteğinin ise otizmli kızı Şeyma'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlara sahip olmak olduğu belirtildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barajlarda alarm veren düşüş! 12 günde su seviyesi 10 puan gerilediBarajlarda alarm veren düşüş! 12 günde su seviyesi 10 puan geriledi
Çay'da mesken tuttular: Şehre giden yolun bekçisi oldular!Çay'da mesken tuttular: Şehre giden yolun bekçisi oldular!

Anahtar Kelimeler:
otizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.