'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

35 yaşındaki Jane Hanmore, 40 yaşındaki eski eşi Brian Hanmore 10 yıl boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Her şey, çift sevgili olduktan bir yıl kadar sonra başladı. Brian sevgilisi Jane'e 'şişman' ve 'tembel' diyerek hakaret ediyordu. Kadın bunları sineye çekerken olayların bu noktaya varabileceğini tahmin edememişti.

Yıllar içinde artan sözlü ve fiziksel şiddet, çocuklar mutfaktayken onların gözü önünde kadının tecavüze uğramasına kadar uzandı.

Neler yaşandığını anlamayan çocuklar, annelerine neden ağladığını sorduklarında kadın, 'parmağım kesildi' diyerek yalan söyledi fakat bu sırada bir taraftan da kocasının tecavüzüne uğramaya devam ediyordu.

İLK TECAVÜZ, BEBEKLERİ 5 AYLIKKEN GERÇEKLEŞTİ

Kadın yaşananları şu sözlerle anlattı;

"İlk kez bana tecavüz ettiğinde sanırım ilk çocuğumuz 5 aylıktı. Onunla cinsel ilişkiye girmek istememiştim. Bu yüzden bana tecavüz etti. Kendimi iğrenç ve aşağılanmış hissetmiştim. Bu tecavüzler haftada en az bir kez olmak üzere 10 yıl boyunca devam etti."