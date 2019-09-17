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'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 5 çocuk annesi kadının açıklamaları kan dondurdu. Kadın ilişkisinin 10 yılı boyunca haftada en az bir kez kocasının tecavüzüne uğradığını, bazılarınınsa çocuklarının gözleri önünde cereyan ettiğini söyledi.

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

35 yaşındaki Jane Hanmore, 40 yaşındaki eski eşi Brian Hanmore 10 yıl boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Her şey, çift sevgili olduktan bir yıl kadar sonra başladı. Brian sevgilisi Jane'e 'şişman' ve 'tembel' diyerek hakaret ediyordu. Kadın bunları sineye çekerken olayların bu noktaya varabileceğini tahmin edememişti.

Yıllar içinde artan sözlü ve fiziksel şiddet, çocuklar mutfaktayken onların gözü önünde kadının tecavüze uğramasına kadar uzandı.

Neler yaşandığını anlamayan çocuklar, annelerine neden ağladığını sorduklarında kadın, 'parmağım kesildi' diyerek yalan söyledi fakat bu sırada bir taraftan da kocasının tecavüzüne uğramaya devam ediyordu.

İLK TECAVÜZ, BEBEKLERİ 5 AYLIKKEN GERÇEKLEŞTİ

Kadın yaşananları şu sözlerle anlattı;

"İlk kez bana tecavüz ettiğinde sanırım ilk çocuğumuz 5 aylıktı. Onunla cinsel ilişkiye girmek istememiştim. Bu yüzden bana tecavüz etti. Kendimi iğrenç ve aşağılanmış hissetmiştim. Bu tecavüzler haftada en az bir kez olmak üzere 10 yıl boyunca devam etti."

Geçen yılın ocak ayında adam yıllarca süren şiddettin ardından mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Ancak kadın bu cezanın yeteri kadar ağır olmadığını savunuyor. Bu noktaya gelene kadar eşinden defalarca kez ayrılmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı.

Adamın tutuklanmasına sebebiyet veren son olayda, Brian'ın uzaklaştırma cezası olmasına rağmen kadının evine zorla girerek kadını darp etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu sırada 14 ve 12 yaşlarında olan iki oğlu, çığlıkları duyarak olay yerine geldiler ve polisi arayarak annelerini babalarının elinden kurtarmayı başardılar.

Kadın, benzer şiddeti yaşayan kadınlara susmamaları gerektiğini öğütlerken, hayatını hala yeniden inşa etmeye ve yaralarını sarmaya çalıştığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere tecavüz Jane Hanmore

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