Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 11 dalda aday gösterilen “Gladyatör” efsanesi geri dönüyor! 23 yıl sonra devam filmi geliyor

11 dalda aday gösterilen “Gladyatör” efsanesi geri dönüyor! 23 yıl sonra devam filmi geliyor

09.01.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 dalda Oscar’da aday gösterilen ve sinema dünyasının ikonik yapımlarından biri olarak kabul edilen Rdley Scott imzalı 2000 yapımı Galdyatör filmi yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Vizyona girdiği dönemde gişeleri alt üst eden yapımın 23 yıl sonra devam filminin çekileceği haberi sevenlerini heyecanlandırdı.

11 dalda aday gösterilen “Gladyatör” efsanesi geri dönüyor! 23 yıl sonra devam filmi geliyor

Aday olduğu 11 daldaki Oscar’dan 5’ini evine götürmeyi başaran Ridley Scott yapımı Gladyatör efsanesi geri dönüyor. Başrolünü Russel Crowe’un üstlendiği yapım 23 yıl sonra devam filmiyle sevenlerinin bir kez daha karşısına çıkacak.

GELECEK YILA İŞARET ETTİ

Scott, 2021’de verdiği röportajda, Fransız komutan Napoleon Bonaparte’ı anlattığı ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Napoleon filmini bitirir bitirmez Gladyatör’ün devam filmine başlayacağını duyurmuştu. Scott’ın çekimlerini tamamladığı Napoleon filmi gelecek yıl Apple TV’de yayınlanacak. Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet hararetlendi! İşte haftanın filmleri...Rekabet hararetlendi! İşte haftanın filmleri...
Çift vajinası var! “Sağdan iki kez yaptım, soldan üçüncüyü...”Çift vajinası var! “Sağdan iki kez yaptım, soldan üçüncüyü...”
Kocasının sperminden öğrencilerine kek yapıp yedirdiKocasının sperminden öğrencilerine kek yapıp yedirdi
Anahtar Kelimeler:
Gladyatör 2 filmi gladyatör

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdi

Öğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdi

Oturuşu sosyal medyada olay oldu! Bacaklarını iki yana açıp...

Oturuşu sosyal medyada olay oldu! Bacaklarını iki yana açıp...

Artık boş yer kalmadı! Yarı çıplak soyunarak gösterdi

Artık boş yer kalmadı! Yarı çıplak soyunarak gösterdi

Seksi paylaşımlarıyla olay olmuştu! “1 milyar insan...”

Seksi paylaşımlarıyla olay olmuştu! “1 milyar insan...”

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.