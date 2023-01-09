11 dalda aday gösterilen “Gladyatör” efsanesi geri dönüyor! 23 yıl sonra devam filmi geliyor

Aday olduğu 11 daldaki Oscar’dan 5’ini evine götürmeyi başaran Ridley Scott yapımı Gladyatör efsanesi geri dönüyor. Başrolünü Russel Crowe’un üstlendiği yapım 23 yıl sonra devam filmiyle sevenlerinin bir kez daha karşısına çıkacak.
Scott, 2021’de verdiği röportajda, Fransız komutan Napoleon Bonaparte’ı anlattığı ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Napoleon filmini bitirir bitirmez Gladyatör’ün devam filmine başlayacağını duyurmuştu. Scott’ın çekimlerini tamamladığı Napoleon filmi gelecek yıl Apple TV’de yayınlanacak. Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.