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11 Ekim reyting sonuçları! Milli maç mı, Yasak Elma mı birinci oldu?

12.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kalp Yarası, Yasak Elma, MasterChef Türkiye ve Letonya-Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Eleme maçları gibi yapımlar televizyonda yayınlandı.

11 Ekim reyting sonuçları! Milli maç mı, Yasak Elma mı birinci oldu?

11 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Küçük Esnaf, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT1’de Letonya-Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Eleme maçı reytinglerde zirve için yarıştı.

11 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Kalp Yarası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 KALP YARASI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KALP YARASI ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 ATV ANA HABER ATV

 

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Türkiye
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