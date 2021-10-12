11 Ekim reyting sonuçları! Milli maç mı, Yasak Elma mı birinci oldu?

11 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Küçük Esnaf, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT1’de Letonya-Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Eleme maçı reytinglerde zirve için yarıştı.
11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Kalp Yarası aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.
1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 KALP YARASI ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 KALP YARASI (OZET) ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 YASAK ELMA (OZET) FOX
1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 KALP YARASI ATV
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 ESRA EROL'DA ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 ATV ANA HABER ATV
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