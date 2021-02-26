11 yıl sonra Lost tartışmasının fitilini ateşledi

Televizyon tarihinin en çok yankı uyandıran dizileri arasında yer alan Lost'un yıldızı Josh Holloway, yıllar sonra verdiği bir röportajda dizinin kötü şöhretli finaline dair düşüncelerini paylaştı.

Lost'un Sawyer'ı 11 yıl sonra adayla ilgili düşüncesini paylaştı. Ünlü dizinin yaratıcıları karakterlerin en başından ölü olduğu fikrini reddetse de Josh Holloway tartışmalı teoriyi yeniden gündeme getirdi.

LOST DİZİSİNİN FİNALİ İZLEYİCİLER İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI

J.J. Abrams, Jeffrey Lieber ve Damon Lindelof'un yarattığı Lost bir uçak kazasından sağ çıkan ve ıssız bir adada kurtarılmayı beklerken zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan bir grup yabancıyı konu alıyordu. Dizinin 2010'da ABC'de yayımlanan finali hayranlar arasında cevapsız bıraktığı sorular nedeniyle epey tartışma yaratmıştı. Lost'un ardında bıraktığı muğlaklık pek çok hayran teorisinin üretilmesine neden olmuştu.

'HAYIR, O BİR ARAF DEĞİL'

Screen Rant'in haberine göre dizinin sevilen yıldızı Holloway verdiği yeni röportajda Lost'un finaline dair kendi düşüncelerini açıkladı. Dizinin sonuna dayanarak yapılabilecek çıkarımlara dair emin olmadığını söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: