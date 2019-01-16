110 yılık ağaç bakın şimdi nasıl kullanılıyor?

Yolun kenarında yer alan ağaca ulaşmak isteyenlerin birkaç basamağın aşılması gerekiyor. Sonrasında da bu ilgi çekici ağaç evin kapılarını aralıyor. Bakın o ağacın kapısını açan kişi nasıl bir sürprizle karşılaşıyor?

Beğeni yağmuruna tutuldu

Eski bir kitapçı, 110 yıllık bir pamuk ağacının gövdesini kazıp, içini kütüphaneye dönüştürdü.

BİREYLERE KİTAP OKUMA SEVGİSİ AŞILANIYOR Ücretsiz Küçük Kütüphane anlamına gelen 'Little Free Library' isimli topluluk, bireylere kitap okuma sevgisi aşılamak için, dünyanın dört bir yanına kütüphaneler inşa ediyor.

SAYISIZ KÜTÜPHANE KURDULAR Kar amacı gütmeyen bu topluluk, cadde ve sokaklarda, sayısız kütüphanenin kurulmasına katkıda bulundu fakat bu kütüphane, diğerlerinden çok farklı...

AĞACI KİTAPLIĞA ÇEVİRDİ Emekli bir kitapçı olan Sharalee Armitage Howard, 110 yıllık pamuk ağacını kesmeye kıyamayıp, içine kitaplarını yerleştirmeyi tercih etti.

ÇATISI BİLE VAR Ağacın tepesini, küçük bir çatı yardımıyla kapatan Howard, oyduğu ağaca kapı takmayı ihmal etmedi.