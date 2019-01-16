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110 yılık ağaç bakın şimdi nasıl kullanılıyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 16.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

110 yıllık bir pamuk ağacı sosyal medyanın gündemine oturdu. İçi çürüdükten sonra kesmeye gönlü tazı gelmeyen Armitage Howard, pamuk ağacının önce içini oydu, sonra da üzerine çatı yerleştirdi. Işıklandırma sistemiyle göz kamaştırıcı hale getirilen ağaç, çatısındaki küçük lambası ve renkli kapısı da eklenince oldukça ilgi çekici bir görünüme kavuştu.

Yolun kenarında yer alan ağaca ulaşmak isteyenlerin birkaç basamağın aşılması gerekiyor. Sonrasında da bu ilgi çekici ağaç evin kapılarını aralıyor. Bakın o ağacın kapısını açan kişi nasıl bir sürprizle karşılaşıyor?

Beğeni yağmuruna tutuldu

Eski bir kitapçı, 110 yıllık bir pamuk ağacının gövdesini kazıp, içini kütüphaneye dönüştürdü.

BİREYLERE KİTAP OKUMA SEVGİSİ AŞILANIYOR

BİREYLERE KİTAP OKUMA SEVGİSİ AŞILANIYOR
Ücretsiz Küçük Kütüphane anlamına gelen 'Little Free Library' isimli topluluk, bireylere kitap okuma sevgisi aşılamak için, dünyanın dört bir yanına kütüphaneler inşa ediyor.

SAYISIZ KÜTÜPHANE KURDULAR

SAYISIZ KÜTÜPHANE KURDULAR
Kar amacı gütmeyen bu topluluk, cadde ve sokaklarda, sayısız kütüphanenin kurulmasına katkıda bulundu fakat bu kütüphane, diğerlerinden çok farklı...

AĞACI KİTAPLIĞA ÇEVİRDİ

AĞACI KİTAPLIĞA ÇEVİRDİ
Emekli bir kitapçı olan Sharalee Armitage Howard, 110 yıllık pamuk ağacını kesmeye kıyamayıp, içine kitaplarını yerleştirmeyi tercih etti.

ÇATISI BİLE VAR

ÇATISI BİLE VAR
Ağacın tepesini, küçük bir çatı yardımıyla kapatan Howard, oyduğu ağaca kapı takmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA BEĞENİLDİ

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA BEĞENİLDİ
Mini kütüphanenin içini ışıklandırmayı da ihmal etmeyen emekli kitapçının tasarımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ kütüphane

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