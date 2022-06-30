111 asal mı? 111 sayısı asal mıdır?

Sayıların asal sayı kategorisinde kabul edilmesi için birtakım kurallara uygun olması beklenir. Bu kurallardan bir tanesi söz konusu sayının yalnızca 1’e ve kendisine kalansız olarak bölünebilmesidir. Yani asal sayıların toplam 2 tane tam böleni olmalıdır. Asal sayılar doğal sayılardır. Asal olmayan her sayı bileşik sayı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 2 dışındaki tüm asal sayılar tek sayılardır.

111 asal mı?

111 sayısı asal sayı değildir. Üç basamaklı bir sayı olan 111 sayısı asal sayı olarak kabul edilmemektedir. Bunun sebebi ise bir sayının asal olabilmesi için toplam 2 tane pozitif bölene sahip olması gerekmektedir. Fakat 111 sayısının toplam 4 adet pozitif böleni vardır. 111 sayısı hem 1’e hem de kendisine bölünebildiği gibi aynı zamanda 3 ve 37 sayısına da kalansız bir şekilde bölünebilmektedir.



