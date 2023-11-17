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112 Acil'in ses kaydında kan donduran detay! Didem Arslan Yılmaz şoke oldu! "Çocuğun ayakkabı bağcığını almış!"

17.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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4 sezon boyunca Show TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ programında kan donduran bir gelişme yaşandı. Manisa'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden İsmail Kür olayına ilişkin 112 Acil Servisi'n ses kaydı incelendi. Dipten gelen sesin ne dediği ortaya çıktı.

Didem Arslan, Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümünü ele almaya devam ediyor. İsmail Kür'ün yaşamını yitirdiği gün, 112 Acil hattını dakika başı 5 kez arayan Faruk Bey'in ses kaydı incelendi. Dipten gelen kadın sesinin ne dediği ortaya çıktı.

didem

STÜDYO BUZ KESTİ

Görevlilerin “İsmail nasıl intihar etti?” sorusu üzerine Faruk’un yanındaki Sinem olduğu tahmin edilen kadının “Çocuğun ayakkabı bağcığını almış” dediği ifade edildi.

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Sinem’in savcılık ifadesindeki “Seher’in cebinden düşen bıçağı bir poşete koydum ve ben aldım” cümlesini hatırlatan Didem Arslan Yılmaz; canlı yayında genç kadına seslendi: “O bıçağı neden jandarmaya teslim etmediniz? Ekipler neden sabaha kadar bıçağı aradı?”

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