113 asal mı? 113 sayısı asal mıdır?

Sayıların asal sayı kabul edilmesi, bazı şartları sağlamasına bağlıdır. Asal sayılar 1’den büyük doğal sayılardır. 2 rakamı hariç bütün asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır. Bir sayı sadece 1 rakamına ve kendisine tam bir şekilde bölünebildiğinde o sayıya asal sayı diyebiliriz.

113 asal mı?

113 sayısı asal sayıdır. 113 sayısı toplam 2 tane tam bölene sahiptir. Hem 1 rakamına hem de kendisine kalansız bir şekilde bölünen 113 sayısı asal sayı olarak kabul edilmektedir. Başka herhangi bir sayıya tam bölünememektedir. Ayrıca 113 sayısı üç basamaklı asal sayılar arasında yer almaktadır.

91 sayısı asal mıdır?

Matematik dersinde önemli bir yere sahip olan asal sayılar incelenirken 91 sayısı da mercek altına alınır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da 91 sayısının asal sayı olmadığı görülür. Bir sayının asal sayı olabilmesi için yalnızca 1’e ve kendisine kalansız bölünebilmelidir. Yani sadece 2 tane pozitif tam böleni olan sayılar asal sayıdır. Fakat 91 sayısı 7 ve 13’e de tam bölünebildiği için asal sayı olarak kabul edilmemektedir.



