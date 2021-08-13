12 Ağustos reyting sonuçları! Kazara Aşk mı Masterchef Türkiye mi reytinglerde birinci oldu?

12 Ağustos reyting sonuçları, AB ve total olarak ölçülüyor.TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de FOX Ana Haber, Show TV'de Hababam Sınıfı ve Şaban Oğlu Şaban, ATV'de X-Men Dark Phonix, Star TV'de Kazara Aşk gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

12 AĞUTSOT REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Hababam Sınıfı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Hababam Sınıfı” yer aldı.





