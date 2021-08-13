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12 Ağustos reyting sonuçları! Kazara Aşk mı Masterchef Türkiye mi reytinglerde birinci oldu?

13.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, bir sonraki gün TİAK tarafından paylaşılıyor.MasterChef Türkiye, FOX Ana Haber, Hababam Sınıfı, Şaban Oğlu Şaban, Kazara Aşk, Çok Güzel Hareketler 2 (Özel bölüm) gibi yapımlar, ekranlarda yayınlandı.

12 Ağustos reyting sonuçları! Kazara Aşk mı Masterchef Türkiye mi reytinglerde birinci oldu?

12 Ağustos reyting sonuçları, AB ve total olarak ölçülüyor.TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de FOX Ana Haber, Show TV'de Hababam Sınıfı ve Şaban Oğlu Şaban, ATV'de X-Men Dark Phonix, Star TV'de Kazara Aşk gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

12 AĞUTSOT REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Hababam Sınıfı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Hababam Sınıfı” yer aldı.

12 Ağustos reyting sonuçları! Kazara Aşk mı Masterchef Türkiye mi reytinglerde birinci oldu?

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