12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Millilerin, Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te başlayacak.

Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay’ı 95-86’lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu’nu ev sahibi Kanada’nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti. Bu müsabakayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: AA

