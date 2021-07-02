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12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan

02.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te Yunanistan ile karşılaşacak.

12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Millilerin, Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te başlayacak.

Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay’ı 95-86’lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu’nu ev sahibi Kanada’nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti. Bu müsabakayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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