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12 Ekim MasterChef’te bugün kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

13.10.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölüm sonrası merak ediliyor. MasterChef'te bugün Ege mutfağı menüsü ile dokunulmazlığı kazanan takım belirlendi. Peki 12 Ekim MasterChef’te bugün kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

12 Ekim MasterChef’te bugün kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef’in yeni bölümü sonrası dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışmasında bugün yarışmacılardan Ege mutfağı yemekleri yapmaları istendi. Peki 12 Ekim MasterChef’te bugün kim kazandı?

12 EKİM MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef’te bu hafta Mavi takım kaptanı olan Tahsin, Kırmızı takım kaptanı Sergen idi. 12 Ekim günü ekrana gelen dokunulmazlık oyununda şeflerin takımların yerini değiştirmesi daha büyük bir heyecan yarattı.

MasterChef’te merakla beklenen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dokunulmazlık oyunu menüsünde ise Ege Mutfağından yedi çeşit yemek yer aldı. Bu yemeklerin yapılması için yarışmacılara bir saat süre verildi. Şefler, oyunu iki kez durdurdu ve takımların yerini değiştirdi. Her iki takım da rakip takım yarışmacılarını yemeklerini bıraktığı yerden tamamlamak durumunda kaldı. Süre sonunda şefler, iki takımın hazırladığı yemekleri tattı ve kazanan takımı duyurdu. Yarışma sonunda MasterChef’te ilk dokunulmazlık oyununu 4-3 skorla Kırmızı takım kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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