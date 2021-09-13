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12 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi reyting birincisi oldu?

13.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül’de MasterChef Türkiye, İkimizin Sırrı, Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı.

12 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi reyting birincisi oldu?

12 Eylül akşamı Kanal D'de Çember: Sırlar Apartmanı, ATV'de İkimizin Sırrı, Show TV'de İçimizden Biri, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Ekşi Elmalar, TRT 1'de Kral Arthur Kılıç Efsanesi ve FOX TV'de Uzak Şehrin Masalı yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

12 EYLÜL 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Uzak Şehrin Masalı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Uzak Şehrin Masalı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 UZAK SEHRIN MASALI FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 IKIMIZIN SIRRI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 UZAK SEHRIN MASALI FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 %100 FUTBOL TRT SPOR

10 HABER ONU SHOW TV

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