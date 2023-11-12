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12 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

12.11.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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12 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 12 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 12 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 12 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları...

12 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (5 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

5 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kirli Sepeti” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

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