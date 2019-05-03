Mynet Trend

12 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

Pakistan'da minibüs, gişeden geçerken kaza yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yolcu dolu minibüs gişeden geçerken kaza yaptı.

12 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı gişenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Vicdansızlığın bu kadarı!Vicdansızlığın bu kadarı!
Engelli öğrencisiyle dans eden Çağlar öğretmen gönülleri fethettiEngelli öğrencisiyle dans eden Çağlar öğretmen gönülleri fethetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan kaza minibüs gişesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Boş arazide ilişkiye girdiği trans bireyi boğazından bıçakladı

Boş arazide ilişkiye girdiği trans bireyi boğazından bıçakladı

Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kimmiş?

Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kimmiş?

Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçinde yavruların olduğu kedi evini metrelerce uzağa böyle fırlattı

Vicdansızlığın bu kadarı!

Engelli öğrencisiyle dans eden Çağlar öğretmen gönülleri fethetti

Engelli öğrencisiyle dans eden Çağlar öğretmen gönülleri fethetti

Mersin'de hortum pazar yerini vurdu

Hortum pazar yerini vurdu

Düzce'de, aniden yola çıkan bisikletli kişiye otomobil çarptı

Acı içinde kıvrandı! O anlar kamerada

Hindistan’da kasırga, dev vinci binaların üzerine devirdi

Kasırga ortalığı savaş alanına çevirdi

Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.