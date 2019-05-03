12 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yolcu dolu minibüs gişeden geçerken kaza yaptı.
12 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı gişenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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