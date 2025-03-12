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'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' yarışmasının sonuçları açıklandı: İlk kez KKTC’den öğrencilerde katıldı…

12.03.2025 16:38
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Milli Eğitim Bakanlığı, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmaların sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde, 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, öğrenci ve öğretmenler arasında 3 farklı kategoride yapılan yarışmalar tamamlandı. Bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de katılımda oldu.

'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' yarışmasının sonuçları açıklandı: İlk kez KKTC’den öğrencilerde katıldı…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında, Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen etkinliklerin, 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' teması ile 3 farklı kategoride düzenlenen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçları belli oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenci ve öğretmenlerin de ilk kez katıldığı yarışmalarla, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak amaçlandı.
Yarışmalar kapsamında ortaöğretim öğrencileri kompozisyon ve çevrim içi bilgi yarışmasına, öğretmenler ise fotoğraf yarışmasına katıldı.

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Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı ve Mehmet Akif Ersoy'un vatanperverliğini anlatan kompozisyonlar kaleme alırken, bilgi yarışmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, fikir dünyası ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine dair bilgilerini sınandı.

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Öğretmenler de milli ve manevi değerleri en iyi yansıtan kareleri fotoğraf yarışmasına taşıdı. Alanında uzman jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren katılımcılar belirlendi.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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