12 saat enkaz altında kaldı! Masterchef'e katılan Kuzey Baran Korkmaz şefleri çok etkiledi!

Yeni sezona başlayan MasterChef'e katılan yarışmacılar anlattıklarıyla ve hayat hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Seçmelerin yapıldığı gecede önlüğü kazanan Kuzey Baran Korkmaz anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de şefleri etkiledi.

Depremden sonra Mersin'e taşınan Baran Korkmaz Antakya mutfağını yansıtan yöresel bir tabak hazırladı. Levanten mutfağına da ilgisinin olduğunu söyleyen Korkmaz "Arap mutfağı ile levanten mutfağı birbirine çok benziyor" dedi.

AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETTİ

Korkmaz "Hatay'da yaşıyordum. Mersin'e taşındım kısa bir süre önce depremden önce. Enkazda kaldık biz 12 saat kadar ailemle beraber. Amcamı, dedemi, kuzenimi, halamı kaybettik depremde. Aynı apartmanda oturuyorduk. Ben ve babam yaralı olarak çıktık. Yani burada olsalardı hayallerimin peşinden gitmemi isterlerdi. Hiçbir şeyi ertelememem gerektiğini öğrendim. Hayat devam ediyor. Babam da ameliyat oldu deprem sonrası 4-5 defa. Şu anda sağlıklı çalışıyor, kendisi de müzisyen" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"HEM YEMEĞİNE HEM DE DURUŞUNA KOCAMAN BİR EVET"

Şefler anlatılan hikâye karşısında duygularını gizleyemedi. Somer Şef "Yemeğe geçmeden önce bir meslektaşın olarak Hatay mutfağına sahip çıktığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Bu sadece senin değil Türk kimliği altında şeflik yapan hepimizin görevi. Maalesef sorunlar listesinde yemek belki Hatay için en ön sırada değil ama Hatay en önemli lezzet başkentlerinden biri. Bence şefler olarak Hatay mutfağını tanıtmak çok önemli. Bunu tüm dünyaya tanıtmalı. Bunun haricinde yemeğin zaten siz Hataylıların Allah vergisi bir eli var. Benden sana hem yemeğine hem de duruşuna kocaman bir evet" dedi.

Danilo Şef de "Kuzey, her şey dışında gerçekten tabak çok lezzetli çok güzel. Tabağını mükemmel yapmak için hepsini aynı boy doğraman ve güzelleştirmen çok iyi. Benden sana koskocaman bir evet" ifadelerini kullandı.

"O KOCAMAN YÜREKLİ İNSANLAR..."

Mehmet Şef ise "Çok ilginç bir şey var Hatay'da. 12 güne yakın kaldım ben Defne'de. O kadar şeye rağmen bize sofra kurmaya çalıştılar. O çok kocaman yürekli insanlar ellerindeki şeyleri biz yardım ediyoruz diye değil... Hatay'a buradan kocaman selamlarımızı gönderiyoruz" diyerek önce yaşadıklarını anlattı.



Ardından ise "Yemeğe gelince bence humusun kıyman bence çok lezzetli ama şunu bilmeni istiyoruz, bundan sonraki etaplarda daha çok çalışman gerekecek. Ama bu yemeğe gelince çok lezzetli, çok dengeli, eğer bir yöresel yemekle gelinecekse böyle tam yapılıp gelinme ki bizim de kafamızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Tebrik ediyorum ve ben de evet diyorum." dedi.





