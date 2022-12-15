12 sene sonra geri dönüyor! Şafak Sezer'den Kutsal Damacana 4 için sürpriz atak... O da olacak

Şafak Sezer, Kutsal Damacana filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kutsal Damacana 4 için geri sayım başladı. 2007 yılında çekilen Kutsal Damacana filmiyle ünlenen Büşra Pekin, dördüncü filmde olmayacak. Şafak Sezer'in kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

PAPAZ ARTİN KUTSAL DAMACANA'YA GERİ DÖNÜYOR!

Kutsal Damacana 1 ve 2'de Papaz Artin rolüyle hafızalara kazınan Yıldırım Memişoğlu, bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Film 2023'te vizyona girecek.

FİKRET, VATİKAN'A KADAR YÜKSELDİ...

Yıldırım Memişoğlu; Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı hikayede önemli bir figür olacak...





