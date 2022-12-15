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  4. 12 sene sonra geri dönüyor! Şafak Sezer'den Kutsal Damacana 4 için sürpriz atak... O da olacak

12 sene sonra geri dönüyor! Şafak Sezer'den Kutsal Damacana 4 için sürpriz atak... O da olacak

15.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizyona girdiği 2007 yılında beklenmedik biçimde ilgi uyandıran ve devam filmleri de çekilen Kutsal Damacana, geri dönmeye hazırlanıyor. Kutsal Damacana 4 filmi için geri sayım başladı. Şafak Sezer, hazırlıklara başlarken ekibi de toplamak için harekete geçti. Kutsal Damacana filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu 12 yıl sonra geri dönüyor...

12 sene sonra geri dönüyor! Şafak Sezer'den Kutsal Damacana 4 için sürpriz atak... O da olacak

Şafak Sezer, Kutsal Damacana filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kutsal Damacana 4 için geri sayım başladı. 2007 yılında çekilen Kutsal Damacana filmiyle ünlenen Büşra Pekin, dördüncü filmde olmayacak. Şafak Sezer'in kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

PAPAZ ARTİN KUTSAL DAMACANA'YA GERİ DÖNÜYOR!

Kutsal Damacana 1 ve 2'de Papaz Artin rolüyle hafızalara kazınan Yıldırım Memişoğlu, bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Film 2023'te vizyona girecek.

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FİKRET, VATİKAN'A KADAR YÜKSELDİ...

Yıldırım Memişoğlu; Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı hikayede önemli bir figür olacak...

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