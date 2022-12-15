12 sene sonra geri dönüyor! Şafak Sezer'den Kutsal Damacana 4 için sürpriz atak... O da olacak

Şafak Sezer, Kutsal Damacana filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kutsal Damacana 4 için geri sayım başladı. 2007 yılında çekilen Kutsal Damacana filmiyle ünlenen Büşra Pekin, dördüncü filmde olmayacak. Şafak Sezer'in kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Kutsal Damacana 1 ve 2'de Papaz Artin rolüyle hafızalara kazınan Yıldırım Memişoğlu, bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Film 2023'te vizyona girecek.
Yıldırım Memişoğlu; Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı hikayede önemli bir figür olacak...