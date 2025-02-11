12 şubat okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da ve ilçelerinde kar tatili var mı?

İstanbul güne kar yağışıyla başladı. Esenyurt ve Arnavutköy'de şiddetli kar yağışının ardından diğer ilçeler de bir anda kar yağışının etkisi altına girdi. İlk başta 2 ilçede başlayan kar tatili ilerleyen dakikalardan İstanbul Valiliği'nin kararıyla 9 ilçeye kadar çıktı. AKOM'un saat vererek İstabulluları uyarması ise akıllara "12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunu getirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. AKOM kar yağışının akşam saatlerinde ve çarşamba günü etkisini artıracağını belirtti.

Beyaza bürünen İstanbul'da herkes "Okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. 11 Şubat için 9 ilçede eğitime ara verilmesi 12 Şubat Çarşamba için gözleri İstanbul Valiliği'ne çevirdi.

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bugün kar yağışı nedeniyle işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar ise buz tutan yollarda kayarak yolculuk yaptı. Çok sayıda maddi hasarlı kaza oluştu.

İstanbul Valiliği de beyaza bürünen kentte Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de okulları tatil etti.

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Peş peşe gelen tatil haberlerinin ardından 12 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

İstanbul Valiliği şu ana kadar bir açıklama yapmazken öğrenciler kar tatili haberi için gözlerini İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarına çevirdi.