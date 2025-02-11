Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 12 şubat okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da ve ilçelerinde kar tatili var mı?

12 şubat okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da ve ilçelerinde kar tatili var mı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2025 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve öğretmen yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu sabah başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi. 12 Şubat Çarşamba günü için ise Küçükçekmece, Çekmeköy, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi, Büyükçekmece ve diğer ilçelerdeki öğrenciler gözlerini İstanbul Valiliği'ne çevirdi. İstanbul'da 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

12 şubat okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da ve ilçelerinde kar tatili var mı?

İstanbul güne kar yağışıyla başladı. Esenyurt ve Arnavutköy'de şiddetli kar yağışının ardından diğer ilçeler de bir anda kar yağışının etkisi altına girdi. İlk başta 2 ilçede başlayan kar tatili ilerleyen dakikalardan İstanbul Valiliği'nin kararıyla 9 ilçeye kadar çıktı. AKOM'un saat vererek İstabulluları uyarması ise akıllara "12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunu getirdi.

AW389302_08

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. AKOM kar yağışının akşam saatlerinde ve çarşamba günü etkisini artıracağını belirtti.

AW389312_01

Beyaza bürünen İstanbul'da herkes "Okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. 11 Şubat için 9 ilçede eğitime ara verilmesi 12 Şubat Çarşamba için gözleri İstanbul Valiliği'ne çevirdi.

AW389355_01

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bugün kar yağışı nedeniyle işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar ise buz tutan yollarda kayarak yolculuk yaptı. Çok sayıda maddi hasarlı kaza oluştu.

AW389369_01

İstanbul Valiliği de beyaza bürünen kentte Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de okulları tatil etti.

AW389369_03

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Peş peşe gelen tatil haberlerinin ardından 12 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

AW389369_04

İstanbul Valiliği şu ana kadar bir açıklama yapmazken öğrenciler kar tatili haberi için gözlerini İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarına çevirdi.

AW389448_02

AW389448_03

Anahtar Kelimeler:
kar tatili İstanbul Arnavutköy Beykoz Büyükçekmece Çekmeköy Esenyurt Gaziosmanpaşa Küçükçekmece Sultangazi Ümraniye İstanbul Valiliği kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

Kendisi 27 kocası 59 yaşında! Ailesi ayrılması için daire bile teklif etti

Kendisi 27 kocası 59 yaşında! Ailesi ayrılması için daire bile teklif etti

Kötünün de kötüsü bu hapishanede tutuluyor!

Kötünün de kötüsü bu hapishanede tutuluyor!

6 ay boyunca her gün kustu! Zannedildiğinden daha yaygınmış

6 ay boyunca her gün kustu! Zannedildiğinden daha yaygınmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.