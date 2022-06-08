12 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Güney Sudanlı yetkililer, şimdiye kadar yapılmış en garip polis açıklamalarından birini yaptılar ve bir ineği 12 yaşındaki bir çocuğu öldürmek suçundan tutukladıklarını doğruladılar. Bir polis merkezinde tutuklu olarak bekleyen hayvan, eğer suçlu bulunursa ciddi bir hapis cezası alacak.

İLK DEĞİL

Çocuğun olay anında hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuk otopsi için hastaneye kaldırıldı ve defnedilmek üzere eve götürüldü. Polis, Lakes State'deki bir çiftliğin yakınında yaşayan hayvanı, sahibiyle birlikte gözaltına aldı. Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı. Bir hayvanın tutuklandığı, suçlandığı ve hapse atıldığı bu olay şaşırtıcı bir şekilde, ülkede ilk değildi.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI

Bir ay önce bir koç tutuklanmış ve 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmıştı. Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti. Koçun tutuklandığı sırada konuşan bir polis sözcüsü "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır." dedi. Geçen hafta aynı koç, üç yıl hapis yatacağı bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edildi.

'TAZMİNAT'

Chapingin ölümüne sebep olan hayvanın piyasaya sürüldüğünde, ülkenin yasaları ve gelenekleri doğrultusunda Chaping ailesine verilmesi bekleniyor. Bir kişinin ölümüne sebep olan herhangi bir evcil hayvanın cezasını çektikten sonra kurbanın ailesine tazminat olarak verildiği bildirildi.

