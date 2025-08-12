12 yıldır uğraşıyordu hayalleri yıkıldı! 1 milyar dolarlık serveti çöp oldu

Gallerli 39 yaşındaki bilgisayar uzmanı James Howells, 2013 yılında eski kız arkadaşının bilgisayar parçalarıyla birlikte çöpe attığı hard diskin içindeki 8 bin Bitcoininden oldu.

TEKLİFLERİ HEP REDDEDİLDİ

Olayın ardından Howells, Bitcoin'lerinin olduğu diskin, Newport Belediyesi'ne ait devasa çöp sahasında gömülü olduğunu öğrendi. Howells defalarca kez belediyeden arama izni istedi. Hatta servetinin küçük bir kısmı karşılığında arama masraflarını üstlenmeyi, hatta çöplüğü satın almayı bile teklif etti.

ARAMAKTAN VAZGEÇTİ

Daha sonra talihsiz adam dava açtı fakat yüksek mahkeme tarafından "başarı şansı yok" denilerek reddedildi. Tüm tekliflerin belediye tarafından geri çevrildiğini söyledi. hard diski aramaktan "asla vazgeçmeyeceğini" söyleyen Howells, "12 yıldır deniyorum. Artık belediyeyle iletişim kurmaya çalışmıyorum. Eğer bana ulaşmak isterlerse kapım açık ama ben peşinde koşmayacağım." dedi. Şu anda çöplükteki serveti ise 1 milyar dolar değerinde...