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12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Shakira ve Pique'nin ortak serveti dudak uçuklattı

10.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile dünya yıldızı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Bu ayrılığın ardından bu ikilinin serveti merak konusu oldu. İki ismin toplam servetinin 700 milyon euroya yaklaştığı öğrenildi.

12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Shakira ve Pique'nin ortak serveti dudak uçuklattı

Son dönemlerin sansasyonel olayların merkezinde yer alan çifti Gerard Pique ve Shakira'nın ortak serveti gündem oldu. İnformalia'da yer alan habere göre, bu ikilinin toplam serveti 700 milyon euro.

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SHAKİRA'NIN SERVETİ 300 MİLYON EURO

3 Grammy ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, servetini sadece müzikten kazanmadı. Forbes'a göre yatırımları ve gayrimenkul gelirleri olan Shakira'nın bireysel serveti 300 milyon euro. Dünyanın önemli yerlerinde mülkü olan Shakira'nın bir de Bahamalar'a adası var.

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SERVETİ PAYLAŞACAKLAR

Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş alan Pique'nin de tek geliri futbol değil. Ünlü futbolcu gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Kosmos Holding şirketinin de kurucusu.

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Ayrıca yıldız savunmacı, İspanya'da Fransa Ligi'nin yayın haklarına sahip. 3.800 metrekarelik devasa bir malikane de dahil olmak üzere birçok mülke sahip olan Shakira ve Pique'nin ortak servetinin 700 milyon euro olduğu öğrenildi. Yıldız ikili, bu serveti ortak olarak paylaşacaklar. İki tarafın avukatları bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Shakira
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