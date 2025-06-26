120 yıl önce kaybolmuştu! Okyanusun dibinde keşfedildi! İlk kez görüldü

Avustralya'nın en şaşırtıcı deniz gizemlerinden biri, dört dalgıcın yüzyıllık bir gemi enkazının inanılmaz görüntülerini yakalamasıyla mercek altına alındı. Sidney Projesi'nden gönüllü dalgıçlar Güney Galler'deki Wollongong kıyılarında 160 metre derinliğe dalarak, 1904'te kaybolan kömür gemisi SS Nemesis'i gören ilk kişiler oldu.

100 YILDIR AKIBETİ BİLİNMİYORDU

73 metrelik Nemesis, 8 Temmuz günü Newcastle'dan Melbourne'e tam dolu bir şekilde hareket ettikten sonra çıkan fırtınada kaybolmuş ve 32 mürettebatıyla birlikte batmıştı. Enkazın akıbeti 100 yıldan fazla bir süre boyunca bilinmiyordu.

CSIRO, uzaktan kumandalı araçlar kullanarak enkazın haritasını çıkardı ancak Sydney Projesi dalış ekibinin lideri, uzun zaman önce kaybolmuş bir gemiyi insan gözüyle görmenin hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Samir Alhafith, AAP'ye yaptığı açıklamada, "Burada can kurtarma botları için bir beşiğin olduğunu gördük. Bu harika bir şeydi çünkü diğer gemi enkazlarında bu tür şeyleri sağlam bir şekilde görmek pek mümkün olmuyor." dedi.

18 Haziran'daki keşif gezisine katılan dört dalgıç, enkaza 9 dakikada ulaştı. Alhafith, Nemesis'in hem ön hem de arka tarafında önemli hasarlar olması nedeniyle eşsiz bir enkaz olduğunu, ancak ambarın diğer bölümlerinin iyi korunmuş olduğunu belirtti.