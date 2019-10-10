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1200'lerde yazılmış erotik kitabın sayfalarını buldular! İşte içinde yazanlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1200'lerde yazılmış erotik bir eser olan Le Roman de la Rose'un sayfalarını buldular. Bu keşif, bazı şeylerin modern dünyadan önce de var olduğunu ortaya çıkarıyor. İşte o kitabın sayfaları...

1200'lerde yazılmış erotik kitabın sayfalarını buldular! İşte içinde yazanlar...

Beyaz perdeye de uyarlanmış olan 50 Shades of Grey, ya da Türkçe ismiyle Grinin 50 Tonu, günümüzde en çok bilinen erotik roman olsa da, aslında bu tür kitapların kökeni yüzlerce yıl önceye kadar gidiyor. Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1200'lerde yazılmış erotik bir eser olan Le Roman de la Rose'un kopmuş sayfalarını buldu. Orta Çağ Fransız Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan kitap ,1227 yılında Guilaume de Lorris adlı bir yazar tarafından kaleme alındı.

CİNSELLİKLE İLGİLİ CÜRETKAR İFADELER VAR

Saray çevresinin aşk metodlarını anlatan Le Roman de la Rose, bugün tıpkı Grinin 50 Tonu gibi dönemin en popüler kitaplarından biri oldu. Cinsellikle ilgili cüretkar ifadeleri sebebiyle kilisenin tepkisini çeken kitap, 1300'lerde Geoffrey Chaucer tarafından yeniden uyarlandı.

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'GÖZLERİME İNANAMADIM'

Bu nadide eseri piskoposluk arşivinde keşfeden Bristol Üniversitesi'nden Profesör Marianne Ailes, “Sayfaları görür görmez, elimizde Le Roman de la Rose'dan çok özel ve benzersiz bir şey olduğunu fark ettim. Ayrıca el yazısının orijinal olduğunu görünce gözlerime inanamadım” dedi.

İKİ ANA KARAKTER ARASINDAKİ CİNSEL DENEYİM ANLATILIYOR

“Le Roman de la Rose gerçekten de döneminin en çok satan kitabıydı” ifadelerini kullanan Ailes, bulunan sayfaların iki ana karakter arasındaki bir cinsel deneyimi tarif ettiğini belirtti. Ailes, söz konusu keşfin Orta Çağ'daki kitapların yorumlanmasına ışık tutabileceklerini umuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
cinsellik erotik erotik kitap

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