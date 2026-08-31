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127 santim, 13 kilogram: Oltaya takılınca şaşırdılar

Bursa'nın Kestel ilçesinde Gölbaşı'nda turna avına çıkan sportif balıkçılar Ali Türkay ve Engin Sekmen, oltalarına gelen güçlü vuruşla büyük şaşkınlık yaşadı. Turna beklerken oltaya takılan 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, yaklaşık 15 dakikalık mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı.

127 santim, 13 kilogram: Oltaya takılınca şaşırdılar

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölbaşı Göleti'ne turna avı için gelen Ali Türkay ve Engin Sekmen, spin olta ve silikon sahte yemle avlanmaya başladı. Bir süre sonra oltaya gelen güçlü vuruş üzerine büyük bir balıkla mücadele etmeye başlayan ikili, ilk etapta bunun büyük bir turna olduğunu düşündü. Ancak süren mücadele sırasında balığın yayın balığı olduğu anlaşıldı.

127 santim, 13 kilogram: Oltaya takılınca şaşırdılar 1

Yaklaşık 15 dakika süren mücadelenin ardından kıyıya çıkarılan yayın balığının 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Dev yayın balığı, bölgede sportif balıkçılık yapanların da dikkatini çekti. Yaşadıkları heyecanı anlatan Ali Türkay ve Engin Sekmen, turna avı için geldiklerini ancak oltalarına yayın balığının takıldığını belirterek, "Nasip edene şükürler olsun. Oltası su dolu olan herkese rastgele" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık olta
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