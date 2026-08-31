Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil

Palandöken Dağı dolu yağışı sonrası beyaz büründü. Palandöken'in Ağustos'taki hali görenleri hayrete düşürdü.

PALANDÖKEN AĞUSTOS'TA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar kalitesi ve uzun süren kayak sezonu ile dikkat çeken Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki beyaz görüntüsü, görsel güzelliği de beraberinde getirdi.

Son günlerde kent merkezini de etkisi alan yağışlar, dün dolu şeklinde etkili olmuştu. Şehri merkeziyle birlikte Palandöken de dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır