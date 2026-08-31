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Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil

Erzurum’da etkili olan dolu yağışı, yaz mevsiminin ortasında Palandöken Dağı’nı beyaza bürüdü. Kent merkezinde de hissedilen yağışın ardından kayak merkezi çevresinde oluşan beyaz örtü, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayında ortaya çıkan manzara, Palandöken’in kış görüntülerini aratmadı.

Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil

Palandöken Dağı dolu yağışı sonrası beyaz büründü. Palandöken'in Ağustos'taki hali görenleri hayrete düşürdü.

Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil 1

PALANDÖKEN AĞUSTOS'TA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar kalitesi ve uzun süren kayak sezonu ile dikkat çeken Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki beyaz görüntüsü, görsel güzelliği de beraberinde getirdi.

Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil 2

Son günlerde kent merkezini de etkisi alan yağışlar, dün dolu şeklinde etkili olmuştu. Şehri merkeziyle birlikte Palandöken de dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Ağustos ayında Palandöken beyaza büründü! Nedeni kar değil 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Palandöken Dağı Erzurum dolu yağışı
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