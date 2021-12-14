13 Aralık reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Üç Kuruş mu reytinglerde birinci oldu?

13 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Kaderimin Oyunu, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.
13 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 2.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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