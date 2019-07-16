13 farklı tat, tek kahvede

Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden kahve, Bursa’da Fidan Han'da farklı bir lezzet ile sunuluyor. 13 farklı tat tek bir fincanda birleştirilirken, son yuduma kadar bitmeyen telvesi ise farklı bir deneyim yaşatıyor. İçerisinde salep, çikolata, kakule ve keçiboynuzu özlerinin yer aldığı özel karışım, kahve ile bir araya getiriliyor.

Özel fincanda pişirilen kahveyi denemek için Bursa ve şehir dışından birçok insan Fidan Han’a geliyor.

PUDRA KIVAMINDA ÇEKİLİYOR



Fidan Han’da işletmeci Kübra Çörekçi (24), kahvenin çekilmesinden kavrulmasına, karıştırılmasından içindeki özlere dek birçok aşamadan geçtiğini dile getirdi. Çörekçi, “Türk kahvesi haricinde içerisinde 13 karışım bulunuyor. A kalite kahve kullanılıyor. İçerisindeki karışımlar tamamen bitkisel ve Türk damak tadına uygun.

Kahvemizi pudra kıvamında çekiyoruz, bakır kazanda tahta kaşık ile karıştırıyoruz.

Soğuk suyu tercih ediyoruz. Daha sonra kısık ateşte bir santimetre yüksekliğinde özel fincanlarımızda pişiriyoruz” dedi.

TELVESİ HİÇ BİTMİYOR



Özel formülün kendi buluşları olduğunu söyleyen Çörekçi, “İçerisinde salep özü, çikolata özü, kakule özü ve keçiboynuzu özü gibi birçok tat var.