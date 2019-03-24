Mynet Trend

13 gün süren gizem çözüldü! Sır ölümün arkasından cinayet çıktı!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.03.2019 00:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 13 gün önce çayda cesedi bulunan Hasan Karademir'in (68) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polisin yakaladığı cinayet şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.

13 gün süren gizem çözüldü! Sır ölümün arkasından cinayet çıktı!

Olay, geçen 10 Mart'ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı'nda meydana geldi. Bölgede gezenler çayda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü ve cesedin Hasan Karademir'e ait olduğu tespit edildi. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı Karademir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan otopside Karademir'in cinayete kurban gittiği tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Hasan Karademir'in ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., C.K., ve O.M., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. (DHA)

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
'Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım''Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım'
'Sürüngenlerin can dostu' yaşamını yitirdi'Sürüngenlerin can dostu' yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cinayet Hasan Karademir

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den sürpriz video! 'Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım'

'Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım'

'Sürüngenlerin can dostu' yaşamını yitirdi

'Sürüngenlerin can dostu' yaşamını yitirdi

Reyting nasıl ölçülüyor?

Tüm Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor! Reyting nasıl ölçülüyor?

22 Mart 2019 merak reyting sonuçları nasıl?

22 Mart 2019 merak reyting sonuçları nasıl?

Traklar'a ait 4 bin yıllık tapınak ortaya çıktı!

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Türkiye'de kadın ve erkek sayısının eşit olduğu tek ilçe!

Türkiye'de tek! Halk şaşkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.