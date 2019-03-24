13 gün süren gizem çözüldü! Sır ölümün arkasından cinayet çıktı!

Olay, geçen 10 Mart'ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı'nda meydana geldi. Bölgede gezenler çayda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü ve cesedin Hasan Karademir'e ait olduğu tespit edildi. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı Karademir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan otopside Karademir'in cinayete kurban gittiği tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Hasan Karademir'in ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., C.K., ve O.M., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. (DHA)
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