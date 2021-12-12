MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirinden kopamıyor

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirinden kopamıyor

12.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci son dönemde özel hayatıyla gündemde. Gökhan Çıra'dan boşanan ve ortaklığını da bitirme kararı alan Ciğerci yine de eski eşinden kopamıyor.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirinden kopamıyor

Son dönemde kazancıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra'dan kopamıyor.

Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödeyen Ciğerci son dönemde basketbolcu sevgilisi olduğunu ve Çıra ile barışmayı düşünmediğini söylemişti.

Ekran Alıntısı

Gökhan Çıra da yeni bir aşka yelken açmış ve eski karısını unutmuştu. Ancak ortaklıklarını da bitirmelerine rağmen birbirlerinden kopamayan ikili geçtiğimiz akşam birlikte eğlendi.

kmk

TEPKİ ÇEKTİ

Üç gün önce el ele poz veren ancak barışma iddialarını yalanlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra gece yarısı bir eğlence mekânında vakit geçirdi. Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldıSelin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi! 13 milyon TL'ye otomobil aldı

İkilinin bu görüntüsü gündem olunca sosyal medyada "Reklam yapıyorlar" eleştirileri geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi
PARTNERBurcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!
Bir aylık kazancı şoke ettiBir aylık kazancı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül için sağlıkçılar harekete geçti!

Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül için sağlıkçılar harekete geçti!

Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edildi

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama

Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.