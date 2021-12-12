Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birbirinden kopamıyor

Son dönemde kazancıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra'dan kopamıyor.

Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödeyen Ciğerci son dönemde basketbolcu sevgilisi olduğunu ve Çıra ile barışmayı düşünmediğini söylemişti.

Gökhan Çıra da yeni bir aşka yelken açmış ve eski karısını unutmuştu. Ancak ortaklıklarını da bitirmelerine rağmen birbirlerinden kopamayan ikili geçtiğimiz akşam birlikte eğlendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Üç gün önce el ele poz veren ancak barışma iddialarını yalanlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra gece yarısı bir eğlence mekânında vakit geçirdi. Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

İkilinin bu görüntüsü gündem olunca sosyal medyada "Reklam yapıyorlar" eleştirileri geldi.

