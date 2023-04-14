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13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayları kimler oldu? Barış Telli'nin zor anları

14.04.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor iletişim ödülü kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ile ayrı heyecan yaşatan Survivor, dün akşam gergin bir konsey ile ekranlara gelmişti. Yusuf Yıldız ve Asena Demirbağ arasındaki tartışma kötü bitmiş ve Yusuf dört ödül oyunundan men edilmişti. Peki, 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayları kimler oldu?

13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayları kimler oldu? Barış Telli'nin zor anları

Survivor iletişim oyunuyla ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecede, Survivor iletişim ödülü kazananı merak ediliyor. Aileleriyle iletişim kuracak olan yarışmacılar, tüm güçleriyle iletişim oyununu kazanmak için yarışıyorlar. İşte Survivor iletişim oyunu kazananı...

13 NİSAN SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülünün kazananı henüz belli olmadı. Aileleriyle iletişim kurabilmek için denge oyununda tüm güçlerini sergileyen yarışmacılar, gecenin kazananı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

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Gecenin sonunda iletişim ödülünün kazananları belli olacak. Kazanan belli olduğunda detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

BARIŞ TELLİ'NİN ZOR ANLARI

Survivor bu akşam denge oyunuyla ekranlara geldi. Her yarışmacı altı su olan denge yarışında ayakta durabilmekte oldukça zorlandı. En çok zorluk yaşayan yarışmacı ise Barış Telli oldu.

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Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli, fiziksel engeli nedeniyle dönen denge parkurunda oldukça zor anlar yaşadı. Yarışmacı arkadaşlarının da endişeyle izledği Barış, rakibinden sayı alamadı.

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