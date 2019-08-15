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13 Reasons Why 3. sezonun son fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 15.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Popüler yapım 13 Reasons Why’ın üçüncü sezonundan yeni fragman yayınlandı.

13 Reasons Why 3. sezonun son fragmanı yayınlandı

2007 yılında Jay Asher'ın aynı adlı gerilim romanından uyarlanan 13 Reasons Why yeni sezondan final fragmanı yayınlandı. 2. sezon finalinden tam 8 ay sonra ekranlara gelecek olan 13 Reasons Why 3. sezon büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tam 13 bölüm olarak yayınlanacak dizinin yeni sezonunda Clay, Tony, Jessica Alex, Justin ve Zach örtbas ve kendisini toplaması için Tyler'a yardım etmenin yollarını aramaktadır. Ancak bu sırada kaybolan futbol oyuncusu kaybolacak ve Clay birden kendini bu soruşturmanın içinde bulacak. Tabi soruşturma derinleştikçe herkesin sırları açığa çıkma tehlikesi yaşar. Öte yandan yeni sezonda merak edilen esas soru “Bryce Walker'ı kim öldürdü?” olacak.

Popüler gençlik dizisinin yeni sezonu 23 Ağustos tarihinde yayında olacak. Öte yandan Netflix, 13 Reason Why final sezonu olacak olan 4. sezon için onay verdi.

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Anahtar Kelimeler:
13 Reasons Why Jay Asher Netflix

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