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Canlı yayında parkta gezerken 6 karatlık elmas buldu! Değeri dudak uçuklattı

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda 13 yıldır elmas arayan Jack Pearadin, 6,03 karatlık sarı bir elmas buldu. Canlı yayın sırasında ortaya çıkan elmasın değerinin 1 milyon dolara kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Canlı yayında parkta gezerken 6 karatlık elmas buldu! Değeri dudak uçuklattı
Çiğdem Berfin Sevinç

Jack Pearadin, ocak ayında arkadaşı Michael Schumacher ile birlikte Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda elmas ararken dikkat çeken bir keşif yaptı. Çakılları incelerken fark ettiği 6,03 karatlık sarı elmasın bulunduğu an, TikTok'ta canlı yayınlanıyordu.

Canlı yayında parkta gezerken 6 karatlık elmas buldu! Değeri dudak uçuklattı 1

Park yetkilileri, bulunan elmasın yıl içinde parkta keşfedilen en büyük elmas olduğunu açıkladı.

Pearadin, elması fark ettiği sırada taşın bulunduğu yığından gelen parıltıyı gördüğünü belirtti. Missouri'den olan Pearadin, ilk kez 2013 yılında ziyaret ettiği parka zamanla daha sık gitmeye başladı. Elmas aramaya olan ilgisi nedeniyle bölgeye yakın bir yere taşındı.

Canlı yayında parkta gezerken 6 karatlık elmas buldu! Değeri dudak uçuklattı 2

ELMASA 1 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Yıllar içinde 300'den fazla küçük taş bulan Pearadin, bu kez karşılaştığı elmasın önceki keşiflerinden çok farklı olduğunu söyledi. İkili, buldukları taşa "American Dream" (Amerikan Rüyası) adını verdi.

Canlı yayında parkta gezerken 6 karatlık elmas buldu! Değeri dudak uçuklattı 3

Bazı koleksiyoncuların elmasın değerinin 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylediği aktarıldı. Ancak Associated Press'e konuşan deneyimli bir değerleme uzmanı, taşın boyutu ve kalitesine göre yaklaşık 250 bin dolar değerinde olabileceğini belirtti.

Elmasın kesin değerinin berraklığına, kesimine ve işlendikten sonra korunacak ağırlığına göre belirleneceği ifade edildi.

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elmas park
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