Kullanıcılar çok istiyordu: O özellik sonunda WhatsApp'a geliyor!

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir çok istediği bir özelliğe yakında kavuşacak gibi görünüyor. WABetaInfo'nun fark ettiği Android için WhatsApp beta güncellemesi, mesajların önceden belirlenen bir tarih ve saatte gönderilmesini sağlayan yeni bir işlevi ortaya çıkardı.

Özellikle farklı saat dilimlerinde iletişim kuran, mesai saatleri dışında işle ilgili haberleşmeyi yönetmek isteyen veya hatırlatıcı niteliğinde mesajlar planlayan kullanıcıların beklediği özellik, rakip uygulama Telegram'da 2019 yılından bu yana bulunuyor.

WHATSAPP'TA MESAJ ZAMANLAMA NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni özellik, tıpkı Telegram'daki gibi çalışacak. Kullanıcılar, gönder butonuna basılı tutarak zamanlama seçeneğine erişebilecek.

Ekranın alt kısmında açılan pencereden mesajın gönderileceği tarih ve saat belirlenebilecek. Ayrıca zamanlanmış mesajları gönderilmeden önce yönetmek için özel bir bölüm de bulunacak.

Cihaz çevrimdışı olsa bile mesajlar belirlenen zamanda gönderilecek.

MESAJLAR İKİ HAFTA SONRASINA KADAR ZAMANLANABİLECEK

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı sistem, mesajların en erken 10 dakika sonrasına, en geç ise iki hafta sonrasına zamanlanmasına olanak tanıyacak.

Zamanlama özelliği yalnızca metin mesajlarıyla sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar bağlantıları, fotoğrafları ve videoları da önceden belirledikleri saatlerde gönderebilecek.

Özellik, grup sohbetlerinde de kullanılabilecek. Zamanlanan mesajlar da diğer WhatsApp mesajları gibi uçtan uca şifrelemeyle korunacak.

WHATSAPP MESAJ ZAMANLAMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Mesaj zamanlama özelliği şu anda Android'deki WhatsApp beta programına katılan bazı kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba açılması, yakın gelecekte de resmen kullanıma sunulması bekleniyor.

Kaynak: Engadget