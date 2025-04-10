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13 üniversiteye rektör atandı! Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural oldu

Üniversitelerle ilgili önemli bir son dakika kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 13 üniversiteye rektör atanırken Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na da Cevdet Vural atandı.

13 üniversiteye rektör atandı! Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

10 üniversiteye yapılan söz konusu rektör atamaları şöyle:

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin

  • Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın

  • Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir

  • Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay

  • Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş

  • Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç

  • Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız

  • Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep

  • Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman

  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun

  • Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Mahmud GüngörBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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atama Rektör üniversite
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