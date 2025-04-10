13 üniversiteye rektör atandı! Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.
10 üniversiteye yapılan söz konusu rektör atamaları şöyle:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın
Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş
Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun
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