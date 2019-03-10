13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı! 10 araç hasar gördü, yaralılar var

Olay, İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşlarında bir çocuk, babasının arabasını aldı. direksiyon başına geçen çocuk, yanına arkadaşlarını da alarak aracı sürmeye başladı. Kısa süre sonra çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç vatandaşların arasına daldı.
10 ARAÇTA HASAR VAR
Mahallelinin sokakta olduğu akşam üzeri saatlerinde araç önüne çıkan her şeyi biçmeye başladı. Olayda biri çocuk, biri kadın olmak üzere toplamda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan çocuk ve kadın hastaneye kaldırılırken, iki kişi de ayakta tedavi edildi. Yaşanan bu feci olay sonrası, 10 araçta da maddi hasar meydana geldi. Çocuğun hakimiyetindeki araç ise mahalledeki araçlara çarparak ilerlediği sırada yol kenarındaki bir araca çarparak durabildi.
VURA VURA GELDİ
Görgü tanıklarından Cevay Ateş, bir çocukla bir kadına vurulduğunu gördüğünü söyleyerek, “12- 13 yaşındaki bir çocuk, sırasıyla araçlara vura vura gelip bizim dükkanın önünde bir araca vurarak aracı pert etti. Bir bayanın ayağını ezdi, bir çocuğu ezdi. Sırasıyla 10 tane arabaya vurdu” dedi.
Yaşanan olaydan sonra, yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)
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