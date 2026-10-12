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Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı

Enerji faturalarını düşürmek isteyenler için evde uygulanabilecek basit yöntemler dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, özellikle dış duvara monte edilen peteklerin arkasına yerleştirilen alüminyum yansıtıcı folyo, ısı kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Doğru koşullarda uygulandığında bu yöntemle duvarlardan kaynaklanan ısı kaybı yüzde 54'e kadar düşebiliyor.

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Kombi sistemlerinde ısınmayı sağlayan petekler, ısıyı hem ön hem de arka yüzeylerinden yayıyor. Özellikle yalıtımsız dış duvarlara monte edilen peteklerde ısının bir bölümü duvara geçerek dışarıya kaybolabiliyor.

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı 1

Kombi kurulumu yapan bir şirketin mühendisleri, bu kaybı azaltmak için peteklerin arkasına ısı yansıtıcı folyo yerleştirilmesini öneriyor. Alüminyumdan üretilen ve yalıtım katmanıyla desteklenen bu ürünler, peteğin arkasından duvara yönelen ısının yeniden odaya yansıtılmasına yardımcı oluyor.

Böylece ısının duvarı ısıtmak yerine yaşam alanında kalması sağlanabiliyor. Özellikle dış duvara yerleştirilen peteklerde bu yöntem daha fazla fayda sağlayabiliyor.

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı 2

ISI KAYBINI YÜZDE 54 AZALTABİLİYOR

İngiltere'deki Energy Saving Trust kuruluşuna göre, peteklerin arkasına yerleştirilen yansıtıcı paneller duvarlardan kaynaklanan ısı kaybını azaltabiliyor ve yılda yaklaşık 18 sterlin tasarruf sağlayabiliyor.

Salford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ise yansıtıcı folyonun, tipik bir kış gününde kullanılan ısıtma gazını yaklaşık yüzde 2,9 azaltabildiği belirlendi. Tasarruf miktarının evin yalıtımına ve peteğin konumuna göre değişebildiği belirtildi.

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı 3

Araştırmada, dış duvarlardan kaynaklanan ısı kaybının yüzde 54 oranında azaltılabildiği, uygun koşullarda bu oranın yüzde 66'ya ulaşabildiği görüldü.

Petek arkası yansıtıcı folyoların bir rulosu İngiltere'de yaklaşık 6 ila 20 sterlin arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyun çağrısı yapıldı 4

PETEKLERDEN DAHA FAZLA VERİM ALMAK İÇİN 3 ÖNERİ

1. Peteklerin önünü kapatmayın

Peteklerin önüne koltuk, masa gibi mobilyalar yerleştirmek veya üzerlerine çamaşır sermek, sıcak havanın odada dolaşmasını engelleyebiliyor. Isının daha verimli yayılması için peteklerin çevresini mümkün olduğunca boş bırakmak gerekiyor.

2. Peteklerin havasını alın

Peteğin üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak kalıyorsa içinde hava birikmiş olabilir. Peteklerin havasını almak, ısıtma sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. İşlem sırasında kombinin kullanım talimatlarına uyulması önem taşıyor.

3. Petekleri düzenli temizleyin

Peteklerin içinde ve çevresinde biriken tozlar hava dolaşımını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle peteklerin düzenli temizlenmesi öneriliyor. Ulaşılması zor bölümlerdeki tozları temizlemek için saç kurutma makinesinden yararlanılabilir. Ancak temizlik sırasında cihazın soğuk ayarda kullanılması ve tozun çevreye yayılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz alüminyum folyo Radyatör (Petek)
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