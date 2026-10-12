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Bir rapor daha çıktı: Samsung Galaxy S27 serisine zam gelebilir!

Samsung Galaxy S27 serisinin fiyatlarına ilişkin yeni bir rapor ortaya çıktı. Güney Kore kaynaklı iddialara göre şirket, artan bellek fiyatları nedeniyle seriye 75 ila 100 dolar zam yapmayı değerlendiriyor.

Bir rapor daha çıktı: Samsung Galaxy S27 serisine zam gelebilir!
Enes Çırtlık

Samsung'un yaklaşan Galaxy S27 serisinin fiyatları hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Bu ayın başlarında ortaya çıkan bir söylenti, Galaxy S27 modellerinin Galaxy S26 serisinden daha pahalı olacağını öne sürmüştü. Şimdi ise Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, fiyat artışı ihtimalini destekliyor.

Bir rapor daha çıktı: Samsung Galaxy S27 serisine zam gelebilir! 1

SAMSUNG GALAXY S27 FİYATLARI 75 İLA 100 DOLAR ARTABİLİR

Güney Kore merkezli Chosun'un haberine göre Samsung, Galaxy S27 serisinin fiyatlarını 75 ila 100 dolar artırmayı değerlendiriyor. Rapor, olası artışı yükselen bellek fiyatlarına bağlıyor.

Bir rapor daha çıktı: Samsung Galaxy S27 serisine zam gelebilir! 2

Ancak raporda bir belirsizlik bulunuyor. Samsung'un değerlendirdiği fiyat artışının, bu ayın başlarında Galaxy S26 serisine uygulanan zamların üzerine mi ekleneceği yoksa Galaxy S26 modellerinin ilk çıkış fiyatlarının mı temel alınacağı açıklanmıyor.

Bir rapor daha çıktı: Samsung Galaxy S27 serisine zam gelebilir! 3

Daha önce ortaya çıkan bir söylenti ise Galaxy S27 serisinin temel sürümlerinde yaklaşık 95 dolarlık fiyat artışı yaşanabileceğini öne sürmüştü. Aynı iddiaya göre daha yüksek depolama kapasitesine sahip sürümlerde artış 200 dolara kadar çıkabilir.

Kaynak: GSMArena
Görseller temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Zam
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