14 Ekim reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

14 Ekim 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, Star TV’de Power Rangers, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

14 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

14 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 3.sırada “Camdaki Kız”ın özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



