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14 Ekim reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

15.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Ekim Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye, Camdaki Kız gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı.

14 Ekim reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

14 Ekim 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, Star TV’de Power Rangers, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

14 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

14 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 3.sırada “Camdaki Kız”ın özeti yer aldı.

14 Ekim reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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FOX
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