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14 Eylül Salı reyting sonuçları! Kim Milyoner Olmak İster mi, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

15.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Eylül’de Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Baht Oyunu ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlar yayınlandı. 14 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları, TİAK tarafından açıklanıyor.

14 Eylül Salı reyting sonuçları! Kim Milyoner Olmak İster mi, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. 14 Eylül 2021 Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Ada Masalı, TRT 1'de Masımlar Apartmanı, FOX TV’de Benim Kocam Yapmaz ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

14 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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