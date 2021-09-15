14 Eylül Salı reyting sonuçları! Kim Milyoner Olmak İster mi, MasterChef Türkiye mi birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. 14 Eylül 2021 Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Ada Masalı, TRT 1'de Masımlar Apartmanı, FOX TV’de Benim Kocam Yapmaz ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

14 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.



