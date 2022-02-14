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14 Şubat gününü daha özel hale getirmek isteyenlere: Sevgilinizi ya da eşinizi mutlu edecek yemek tarifleri

14.02.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer gününde bir jest yapın ve şık bir masa hazırlayın! Aşkınızı anlatmak ve bu özel günü dışarıda kutlamak yerine sevgilinize, eşinize sevginizi gösteren lezzetler sunabilirsiniz. Dışarıda sıradan bir gün geçirmektense enfes tarifler yaparak sevdiğiniz kişiyi daha mutlu edebileceğinizi biliyor musunuz?

14 Şubat gününü daha özel hale getirmek isteyenlere: Sevgilinizi ya da eşinizi mutlu edecek yemek tarifleri

Sevgilinizle anılarınızı tekrardan hatırlayacağınız ve unutamayacağınız bir 14 Şubat yaşamak istiyorsanız bu yemek tarifleri tam size göre! Evde romantik bir yemekle kutlayacağınız sevgililer gününüzü diğer günlere göre çok daha özel kılabilirsiniz. 14 Şubat günü kendi emeğinizle hazırlayacağınız sofranız ve enfes tatlarınızla sevgilinizi daha mutlu edebilirsiniz. İşte 14 Şubat gününüzü daha özel kılacak üç tarif... Tarifler bizden, masanın mumları, çiçekleri, süslemeleri sizden!

FIRINDA LEVREK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 orta boy levrek

  • 1 kuru soğan

  • 1 adet limon

  • 1 ya da 2 tane domates

  • Tane karabiber

  • Tuz

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • İsteğe bağlı defne yaprağı

HAZIRLANIŞI

  • Balıkçıdan levrekleri temizleterek alın ve evde sudan geçirip süzgece bırakın.

  • Daha sonra fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serin ve levreği yerleştirin.

  • Balıkların iç kısmına ve üstüne zeytinyağı dökün ve tatlanması için karabiber ve tuz serpin.

  • Domates, soğan ve limonu dilimleyin ve levreklerin iç kısmına yerleştirin.

  • 160 derecede 45-50 dakika pişirilmesi yeterli olacak. Daha sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Sevgililer Gününe özel romantik bir masa için evinizde hazırlayabileceğiniz en güzel tarifler

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 orta boy havuç

  • Tuz

  • 2 diş sarımsak (kullanmayabilirsiniz)

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir tavanın içerisine sıvı yağ koyun.

  • İki dış sarımsağı küçük küçük doğrayın ve tavaya koyun.

  • Sarımsaklar kavrulduktan sonra rendelediğiniz havuçları ilave edin.

  • Havuçlar yumuşak hale gelinceye kadar kavurun ve daha sonra soğumaya bırakın.

  • Tuz ve yoğurdu çırpın ve havuçları ilave edip kayık tabakta servis edin.

Sevgililer Gününe özel romantik bir masa için evinizde hazırlayabileceğiniz en güzel tarifler

KALP ŞEKLİNDE LAV KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 120 gram bitter çikolata

  • 200 gram tereyağı

  • 120 gram sütlü çikolata

  • 2 tane yumurta

  • 125 gram pudra şekeri

  • 6 yemek kaşığı un

  • 2 tane yumurta sarısı

FIRIN KALIPLARINI YAĞLAMAK İÇİN

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

SÜSLEMEK İÇİN

  • 2 tatlı kaşığı kakao

  • Çilek

  • 2 tatlı kaşığı pudra şekeri

  • Dondurma

HAZIRLANIŞI

  • Kalp şeklindeki fırın kalıplarınızı fırça yardımı ile yağlayın.

  • Sütlü çikolata, tereyağı ve bitter çikolatayı bir kabın içerisinde benmari usulü eritin.

  • İçerisine pudra şekerini, iki yumurta sarısını ekleyip karıştırın.

  • Unu da ekleyip karıştırdıktan sonra hamuru kalp kalıplara dökün.

  • 190 derecede 20 dakika pişirin.

  • Servis yaparken dilediğiniz gibi süsleyin.

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Sevgililer Günü
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