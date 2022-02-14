14 Şubat gününü daha özel hale getirmek isteyenlere: Sevgilinizi ya da eşinizi mutlu edecek yemek tarifleri

Sevgilinizle anılarınızı tekrardan hatırlayacağınız ve unutamayacağınız bir 14 Şubat yaşamak istiyorsanız bu yemek tarifleri tam size göre! Evde romantik bir yemekle kutlayacağınız sevgililer gününüzü diğer günlere göre çok daha özel kılabilirsiniz. 14 Şubat günü kendi emeğinizle hazırlayacağınız sofranız ve enfes tatlarınızla sevgilinizi daha mutlu edebilirsiniz. İşte 14 Şubat gününüzü daha özel kılacak üç tarif... Tarifler bizden, masanın mumları, çiçekleri, süslemeleri sizden!

FIRINDA LEVREK TARİFİ

MALZEMELER

2 orta boy levrek

1 kuru soğan

1 adet limon

1 ya da 2 tane domates

Tane karabiber

Tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İsteğe bağlı defne yaprağı

HAZIRLANIŞI

Balıkçıdan levrekleri temizleterek alın ve evde sudan geçirip süzgece bırakın.

Daha sonra fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serin ve levreği yerleştirin.

Balıkların iç kısmına ve üstüne zeytinyağı dökün ve tatlanması için karabiber ve tuz serpin.

Domates, soğan ve limonu dilimleyin ve levreklerin iç kısmına yerleştirin.

160 derecede 45-50 dakika pişirilmesi yeterli olacak. Daha sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 orta boy havuç

Tuz

2 diş sarımsak (kullanmayabilirsiniz)

4 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavanın içerisine sıvı yağ koyun.

İki dış sarımsağı küçük küçük doğrayın ve tavaya koyun.

Sarımsaklar kavrulduktan sonra rendelediğiniz havuçları ilave edin.

Havuçlar yumuşak hale gelinceye kadar kavurun ve daha sonra soğumaya bırakın.

Tuz ve yoğurdu çırpın ve havuçları ilave edip kayık tabakta servis edin.

KALP ŞEKLİNDE LAV KEK TARİFİ

MALZEMELER

120 gram bitter çikolata

200 gram tereyağı

120 gram sütlü çikolata

2 tane yumurta

125 gram pudra şekeri

6 yemek kaşığı un

2 tane yumurta sarısı

FIRIN KALIPLARINI YAĞLAMAK İÇİN

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

SÜSLEMEK İÇİN

2 tatlı kaşığı kakao

Çilek

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

Dondurma

HAZIRLANIŞI