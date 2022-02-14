14 Şubat gününü daha özel hale getirmek isteyenlere: Sevgilinizi ya da eşinizi mutlu edecek yemek tarifleri

Sevgilinizle anılarınızı tekrardan hatırlayacağınız ve unutamayacağınız bir 14 Şubat yaşamak istiyorsanız bu yemek tarifleri tam size göre! Evde romantik bir yemekle kutlayacağınız sevgililer gününüzü diğer günlere göre çok daha özel kılabilirsiniz. 14 Şubat günü kendi emeğinizle hazırlayacağınız sofranız ve enfes tatlarınızla sevgilinizi daha mutlu edebilirsiniz. İşte 14 Şubat gününüzü daha özel kılacak üç tarif... Tarifler bizden, masanın mumları, çiçekleri, süslemeleri sizden!
MALZEMELER
2 orta boy levrek
1 kuru soğan
1 adet limon
1 ya da 2 tane domates
Tane karabiber
Tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Balıkçıdan levrekleri temizleterek alın ve evde sudan geçirip süzgece bırakın.
Daha sonra fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serin ve levreği yerleştirin.
Balıkların iç kısmına ve üstüne zeytinyağı dökün ve tatlanması için karabiber ve tuz serpin.
Domates, soğan ve limonu dilimleyin ve levreklerin iç kısmına yerleştirin.
MALZEMELER
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
3 orta boy havuç
Tuz
2 diş sarımsak (kullanmayabilirsiniz)
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tavanın içerisine sıvı yağ koyun.
İki dış sarımsağı küçük küçük doğrayın ve tavaya koyun.
Sarımsaklar kavrulduktan sonra rendelediğiniz havuçları ilave edin.
Havuçlar yumuşak hale gelinceye kadar kavurun ve daha sonra soğumaya bırakın.
MALZEMELER
120 gram bitter çikolata
200 gram tereyağı
120 gram sütlü çikolata
2 tane yumurta
125 gram pudra şekeri
6 yemek kaşığı un
FIRIN KALIPLARINI YAĞLAMAK İÇİN
SÜSLEMEK İÇİN
2 tatlı kaşığı kakao
Çilek
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
Kalp şeklindeki fırın kalıplarınızı fırça yardımı ile yağlayın.
Sütlü çikolata, tereyağı ve bitter çikolatayı bir kabın içerisinde benmari usulü eritin.
İçerisine pudra şekerini, iki yumurta sarısını ekleyip karıştırın.
Unu da ekleyip karıştırdıktan sonra hamuru kalp kalıplara dökün.
190 derecede 20 dakika pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum