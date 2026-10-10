Fiyatı 50 TL'ye kadar düştü! Tezgâhların gözdesi faydalarıyla da şaşırtıyor

Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da yansıdı. İlçede balıkçılık yapan yerli balıkçıların gece saatlerinde gerçekleştirdiği avın ardından tezgâhlara getirilen palamut, vatandaşlara uygun fiyatla balık tüketme imkânı sundu.

Türkeli’de palamutun adetinin 50 TL'den satışa sunulması, balık severlerin yüzünü güldürdü. Vatandaşın cebini yormayan palamut faydalarıyla da öne çıkıyor. Uzmanlar özellikle mevsiminde tüketildiğinde vücudumuz için son derece sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

Palamut, özellikle sonbahar aylarında sık tüketilen, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından değerli bir balık. Düzenli ve dengeli beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde şu faydaları sağlayabilir:

Kalp sağlığını destekler: İçerdiği omega-3 yağ asitleri, normal kalp ve damar fonksiyonlarının desteklenmesine katkıda bulunur.

Kaliteli protein kaynağıdır: Kasların korunması, dokuların yenilenmesi ve vücudun günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

B12 vitamini içerir: B12, normal sinir sistemi fonksiyonları ve kırmızı kan hücresi oluşumu açısından önemlidir.

Beyin fonksiyonlarını destekleyen besin öğeleri sağlar: Omega-3 yağ asitleri sinir sistemi ve beyin sağlığı açısından önemli yağlardır.

D vitamini alımına katkı sağlayabilir: Yağlı balıklar, beslenme yoluyla D vitamini alınabilecek kaynaklar arasındadır.

Uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir: Protein ve yağ içeriği sayesinde öğünün doyuruculuğunu artırabilir.

Selenyum gibi mineraller içerir: Selenyum, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.