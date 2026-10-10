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Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı

Mutfakta yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını isteyen birçok kişi, çözümü buzdolabında arıyor. Ancak bazı besinleri buzdolabında saklamak, sanıldığı gibi her zaman doğru bir yöntem değil. Peki, hangi yiyecekler buzdolabına konulmamalı, doğru saklama yöntemi nasıl olmalı?

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı
Mynet

Her yiyeceği buzdolabına koymak, gıda israfını önlemek için tek başına yeterli değil. Besinlerin yapısına uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanması, hem lezzetlerini hem de dayanıklılıklarını korumaya yardımcı olur.

1. PATATES BUZDOLABINDA NEDEN SAKLANMAMALI?

Patates, buzdolabında saklanması önerilmeyen yiyeceklerin başında geliyor. Düşük sıcaklık, patatesin nişastasının şekere dönüşmesini hızlandırabilir. Bu durum patatesin tadını ve pişirme sırasındaki rengini etkileyebilir.

Nasıl saklanmalı: Patatesleri serin, kuru, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve nem birikmesine neden olabilecek kapalı poşetlerden kaçının.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 1

2. SOĞANI PATATESLE YAN YANA KOYMAYIN

Soğanı buzdolabında saklamak, özellikle nemli ortamlarda yumuşamasına ve küflenmesine yol açabilir. Ayrıca soğanların patateslerle aynı yerde tutulması, uygun saklama koşullarını sağlamayı zorlaştırabilir.

Nasıl saklanmalı: Bütün ve kuru soğanları serin, kuru, karanlık ve havadar bir yerde tutun. Kesilmiş soğanları ise kapalı bir kapta buzdolabında saklayın.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 2

3. SARIMSAK İÇİN EN DOĞRU YER NERESİ?

Sarımsağı buzdolabında saklamak, özellikle nemli koşullarda filizlenme ve bozulma riskini artırabilir. Sarımsağın kendine özgü aromasını koruması için uygun ortamda muhafaza edilmesi önem taşıyor.

Nasıl saklanmalı: Bütün sarımsak başlarını kuru, serin ve hava alan bir yerde tutun. Soyulmuş veya doğranmış sarımsağı ise oda sıcaklığında bekletmeyin; buzdolabında muhafaza edin ve kısa sürede tüketin.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 3

4. DOMATES BUZDOLABINDA LEZZETİNİ KAYBEDEBİLİR

Domates, buzdolabında saklandığında özellikle olgunlaşma ve aroma gelişimi açısından olumsuz etkilenebilir. Soğuk, domatesin dokusunu ve kendine özgü aromasını zayıflatabilir.

Nasıl saklanmalı: Olgunlaşmamış ve bütün domatesleri oda sıcaklığında, doğrudan güneş almayan bir yerde bekletin. Tam olgunlaşmış domatesleri daha uzun süre korumak gerektiğinde buzdolabına koyabilirsiniz; tüketmeden önce oda sıcaklığına getirmeniz lezzetini daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 4

5. MUZUN KABUĞU NEDEN KARARIR?

Muz, soğuğa duyarlı meyvelerden biri. Özellikle henüz olgunlaşmamış muzlar buzdolabına konulduğunda olgunlaşma süreci yavaşlayabiliyor ve kabukları daha hızlı kararabilir.

Nasıl saklanmalı: Muzları oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzakta tutun. Olgunlaşmış muzların daha fazla olgunlaşmasını yavaşlatmak için buzdolabı kullanılabilir; kabuğun kararması, meyvenin içinin mutlaka bozulduğu anlamına gelmez.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 5

6. EKMEK BUZDOLABINDA DAHA HIZLI BAYATLAYABİLİR

Ekmekle ilgili en yaygın saklama hatalarından biri, onu buzdolabına koymak. Buzdolabındaki sıcaklık, ekmeğin içindeki nişastanın yeniden kristalleşmesini hızlandırarak ekmeğin daha çabuk bayatlamasına neden olabilir.

Nasıl saklanmalı: Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeği oda sıcaklığında, uygun bir ekmek kutusunda veya ambalajında saklayabilirsiniz. Daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız dondurucu daha iyi bir seçenek. Dilimleyerek dondurmak, ihtiyaç duyduğunuz kadarını çıkarmanızı kolaylaştırır.

Buzdolabında saklanmaması gereken 7 yiyecek açıklandı 6

7. FESLEĞEN SOĞUKTA ZARAR GÖREBİLİR

Taze fesleğen, soğuğa duyarlı bir bitki olduğu için buzdolabında bekletildiğinde yapraklarında kararma ve yumuşama görülebilir. Bu durum, taze aromasıyla yemeklere lezzet katan fesleğenin kısa sürede görünümünü kaybetmesine yol açabilir.

Nasıl saklanmalı: Fesleğeni taze çiçekler gibi sapları su dolu bir bardağa yerleştirerek, doğrudan güneş almayan ve aşırı soğuk olmayan bir yerde tutabilirsiniz. Suyunu düzenli değiştirmek tazeliğini korumasına yardımcı olur.

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patates soğan buzdolabı
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