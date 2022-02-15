14 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

14 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 14 Şubat akşamı Kanal D'de Beyaz Melek, TV8'de Survivor All Star, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Üç Kuruş yer aldı.

14 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Şubat Pazartesi akşamı, Survivor, Kalp Yarası, Üç Kuruş yeni bölümleriyle ekrana geldi. 14 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

14 Şubat reyting sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer vereceğiz...

