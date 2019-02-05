14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alabileceğiniz en iyi 10 teknolojik ürün

14 Şubat Sevgililer Günü'ne haftalar kala ‘Sevgilime hangi hediyeyi alsam?’ sorusu beynimize yerleşir ve bizi farklı arayışlara iter. İşte Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye olarak alabileceğiniz birbirinden keyifli 10 teknolojik ürün... AKILLI TELEFON En hesaplı akıllı telefon fırsatlarını kaçırmayın! 14 Şubat Sevgililer Günü’nün en teknolojik hediyelerinin başında kuşkusuz akıllı telefonlar gelmekte. Sevgilinize kaliteli bir akıllı telefon hediye etmeniz, onu oldukça mutlu edecektir. Sevgilinizin o çok sevdiği oyunları ve uygulamaları yüksek akıcılıkta çalıştırmasını, birlikte birbirinden kaliteli ve güzel fotoğraflar çekebilmeyi istiyorsanız Sevgililer Günü’nde kendisine bir akıllı telefon hediye etmek oldukça mantıklı bir hareket olacaktır. TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI Günümüzde sevgililerin canını belki de en çok sıkan konulardan biri akıllı telefonların oldukça hızlı şekilde tükenen bataryaları. Sık kullanım halinde bir gün bile gitmeyen telefon bataryalarına, taşınabilir şarj cihazları ile çözüm bulabilirsiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye edeceğiniz taşınabilir şarj cihazı sayesinde artık sevgilinizin aklı telefonunun bataryasında kalmayacak. Böylece sevgilinizle çok daha uzun süre telefonda keyifli sohbetler etme imkanına da sahip olacaksınız.

Birbirinden çeşitli taşınabilir şarj cihazı fırsatlarını kaçırmayın! AKILLI SAAT Saatler, yıllardır sevgiliye alınan en güzel hediyelerden biridir. Öte yandan hem bayların hem de bayanların vazgeçemediği aksesuarların başında gelmektedir. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde oldukça şık ve fonksiyonel özelliklere sahip bir akıllı saat hediye etmeniz, sevgilinizi oldukça mutlu edecektir. Sevgiliniz bu hediye ile sosyal ağlara girebilir, fotoğraf çekebilir, e-mail alıp yollayabilir, ajanda ve takvim özelliğinden faydalanabileceği gibi isterse yürüyüş esnasında adımlarını sayabilecek, nabzını bile ölçebilecek... Akıllı saat fırsatlarını kaçırmayın! FOTOĞRAF MAKİNESİ Eğer sevgiliniz fotoğraf çekmeyi seviyorsa ve artık telefon kamerasından çok daha fazlasına sahip olmayı hayal ediyorsa ona alacağınız en iyi hediyelerin başında fotoğraf makinesi gelmektedir. Kaliteli bir fotoğraf makinesi sayesinde sevgiliniz ile birlikte geçirdiğiniz güzel anıları ölümsüzleştirebilir, kaliteli bir baskı yaparak çerçevelerinizi süsleyebilirsiniz. Bu sayede yıllar sonra bile çektiğiniz fotoğraflara bakarak anılarınızı tazeleyebileceksiniz.

Aradığınız tüm özelliklerde fotoğraf makinesini Amazon'da bulabilirsiniz! DRONE Tarihe baktığımızda genellikle askeri amaçlı olarak kullanılan dronelar artık daha ulaşılabilir durumda. Profesyonel kameraların dışında çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydederek fotoğraf çekebilme kabiliyetine sahip olan dronelar artık birçok kişi tarafından hobi amaçlı da kullanılmakta. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alınabilecek teknolojik ürünler arasında yer alan droneların üzerine yerleştireceğiniz küçük bir kamera sayesinde sevgiliniz ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Birlikte dünyayı yukarıdan izleyebilir ve gördüğünüz güzellikleri anbean kayıt altına alabilirsiniz. Sıradışı bir hediye tercihi yaparak sevgilinize drone alabilirsiniz! OYUN KONSOLU Sevgiliniz ile birlikte keyifli bir vakit geçirebilmeniz için oyun konsolları tercih edebileceğiniz harika teknolojik hediyelerden biri olabilir. Sevgiliniz ile birbirinden kaliteli ve güzel grafiklere sahip oyunları tatlı bir rekabet içinde oynayarak güzel ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.