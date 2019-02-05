14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alabileceğiniz en iyi 10 teknolojik ürün

14 Şubat Sevgililer Günü'ne haftalar kala ‘Sevgilime hangi hediyeyi alsam?’ sorusu beynimize yerleşir ve bizi farklı arayışlara iter. İşte Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye olarak alabileceğiniz birbirinden keyifli 10 teknolojik ürün...
AKILLI TELEFON
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14 Şubat Sevgililer Günü’nün en teknolojik hediyelerinin başında kuşkusuz akıllı telefonlar gelmekte. Sevgilinize kaliteli bir akıllı telefon hediye etmeniz, onu oldukça mutlu edecektir. Sevgilinizin o çok sevdiği oyunları ve uygulamaları yüksek akıcılıkta çalıştırmasını, birlikte birbirinden kaliteli ve güzel fotoğraflar çekebilmeyi istiyorsanız Sevgililer Günü’nde kendisine bir akıllı telefon hediye etmek oldukça mantıklı bir hareket olacaktır.
TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI
Günümüzde sevgililerin canını belki de en çok sıkan konulardan biri akıllı telefonların oldukça hızlı şekilde tükenen bataryaları. Sık kullanım halinde bir gün bile gitmeyen telefon bataryalarına, taşınabilir şarj cihazları ile çözüm bulabilirsiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye edeceğiniz taşınabilir şarj cihazı sayesinde artık sevgilinizin aklı telefonunun bataryasında kalmayacak. Böylece sevgilinizle çok daha uzun süre telefonda keyifli sohbetler etme imkanına da sahip olacaksınız.
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AKILLI SAAT
Saatler, yıllardır sevgiliye alınan en güzel hediyelerden biridir. Öte yandan hem bayların hem de bayanların vazgeçemediği aksesuarların başında gelmektedir. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde oldukça şık ve fonksiyonel özelliklere sahip bir akıllı saat hediye etmeniz, sevgilinizi oldukça mutlu edecektir. Sevgiliniz bu hediye ile sosyal ağlara girebilir, fotoğraf çekebilir, e-mail alıp yollayabilir, ajanda ve takvim özelliğinden faydalanabileceği gibi isterse yürüyüş esnasında adımlarını sayabilecek, nabzını bile ölçebilecek...
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FOTOĞRAF MAKİNESİ
Eğer sevgiliniz fotoğraf çekmeyi seviyorsa ve artık telefon kamerasından çok daha fazlasına sahip olmayı hayal ediyorsa ona alacağınız en iyi hediyelerin başında fotoğraf makinesi gelmektedir. Kaliteli bir fotoğraf makinesi sayesinde sevgiliniz ile birlikte geçirdiğiniz güzel anıları ölümsüzleştirebilir, kaliteli bir baskı yaparak çerçevelerinizi süsleyebilirsiniz. Bu sayede yıllar sonra bile çektiğiniz fotoğraflara bakarak anılarınızı tazeleyebileceksiniz.
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DRONE
Tarihe baktığımızda genellikle askeri amaçlı olarak kullanılan dronelar artık daha ulaşılabilir durumda. Profesyonel kameraların dışında çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydederek fotoğraf çekebilme kabiliyetine sahip olan dronelar artık birçok kişi tarafından hobi amaçlı da kullanılmakta. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alınabilecek teknolojik ürünler arasında yer alan droneların üzerine yerleştireceğiniz küçük bir kamera sayesinde sevgiliniz ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Birlikte dünyayı yukarıdan izleyebilir ve gördüğünüz güzellikleri anbean kayıt altına alabilirsiniz.
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OYUN KONSOLU
Sevgiliniz ile birlikte keyifli bir vakit geçirebilmeniz için oyun konsolları tercih edebileceğiniz harika teknolojik hediyelerden biri olabilir. Sevgiliniz ile birbirinden kaliteli ve güzel grafiklere sahip oyunları tatlı bir rekabet içinde oynayarak güzel ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.
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TELEVİZYON
14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için hediye olarak alabileceğiniz en iyi teknolojik ürünlerden biri kuşkusuz son teknolojiyi kullanan bir televizyondur. Birbirinden kaliteli dizileri, filmleri hatta maç yayınlarını iyi bir televizyonda izlemek fark yaratacaktır. Sevgilinizle beraber hoşça vakit geçirmek, dünyanın takip ettiği yerli ve yabancı yapımları kusursuz bir görüntüyle izlemek sizleri de sevgilinizi de oldukça mutlu edecektir.
Sevgiliniz ile birlikte keyifli dakikalar geçirmek için televizyon doğru tercih olacaktır!
AKILLI BİLEKLİK
Özellikle son dönemdeki giyilebilir teknolojinin en trend ürünlerinden biri olan akıllı bileklikler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde alınabilecek en iyi teknolojik hediyeler arasındadır. Spor yapmayı seven sevgiliniz bu akıllı bileklikler sayesinde kalp ritmini, yaktığı kalorileri ve verdiği kiloları oldukça kolay bir şekilde takip edebilecek. Gönderdiğiniz mesajları rahatlıkla okuyabilecek ve günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilecek.
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ERKEK KİŞİSEL BAKIM
Sevgilinize bu özel günde hep sahip olmak istediği ancak fırsat bulamadığı için satın alamadığı tıraş makinesini hediye ederek büyük mutluluk yaşatabilirsiniz. Berber ya da kuaföre gitmeye gerek duymadan hem saç hem de sakalları evinde kendi zevkine göre rahatlıkla kesebilmesine ya da kısaltmasına imkan sağlayan bu ürün, 14 Şubat için oldukça uygun bir hediye olacaktır.
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KADIN KİŞİSEL BAKIM
Saç kurutma makineleri ve saç maşaları kadınların en çok kullandığı elektronik ürünler arasında yer almaktadır. Sizler de sevgiliniz için bu ürünlerden birini hediye olarak alabilir ve onu mutlu edebilirsiniz. Işıltılı ve güzel saçlara sahip olmak her kadının hakkı, sizler de sevgilinizi fonksiyonel ve pratik ürünlerle şımartabilirsiniz.
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