14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alabileceğiniz en iyi 10 teknolojik ürün

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

Yıl içinde hiç kuşku yok ki birçok özel ve kıymetli gün bulunmakta. Yılbaşı, anneler günü, öğretmenler günü, babalar günü, doğum günleri vb... Ancak bir gün var ki tartışmasız bunların en özeli, en romantiği... Evet 14 Şubat Sevgililer Günü’nden bahsediyoruz. Tüm dünyada kutlanan bu özel günü anlamlı kılan ise sevgililer günü hediyeleridir.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alabileceğiniz en iyi 10 teknolojik ürün

14 Şubat Sevgililer Günü'ne haftalar kala ‘Sevgilime hangi hediyeyi alsam?’ sorusu beynimize yerleşir ve bizi farklı arayışlara iter. İşte Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye olarak alabileceğiniz birbirinden keyifli 10 teknolojik ürün...

Picture1

AKILLI TELEFON

En hesaplı akıllı telefon fırsatlarını kaçırmayın!

14 Şubat Sevgililer Günü’nün en teknolojik hediyelerinin başında kuşkusuz akıllı telefonlar gelmekte. Sevgilinize kaliteli bir akıllı telefon hediye etmeniz, onu oldukça mutlu edecektir. Sevgilinizin o çok sevdiği oyunları ve uygulamaları yüksek akıcılıkta çalıştırmasını, birlikte birbirinden kaliteli ve güzel fotoğraflar çekebilmeyi istiyorsanız Sevgililer Günü’nde kendisine bir akıllı telefon hediye etmek oldukça mantıklı bir hareket olacaktır.

Picture2

Amazon_Teknoloji_Telefon

TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

Günümüzde sevgililerin canını belki de en çok sıkan konulardan biri akıllı telefonların oldukça hızlı şekilde tükenen bataryaları. Sık kullanım halinde bir gün bile gitmeyen telefon bataryalarına, taşınabilir şarj cihazları ile çözüm bulabilirsiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye edeceğiniz taşınabilir şarj cihazı sayesinde artık sevgilinizin aklı telefonunun bataryasında kalmayacak. Böylece sevgilinizle çok daha uzun süre telefonda keyifli sohbetler etme imkanına da sahip olacaksınız.

Birbirinden çeşitli taşınabilir şarj cihazı fırsatlarını kaçırmayın!

Picture3

AKILLI SAAT

Saatler, yıllardır sevgiliye alınan en güzel hediyelerden biridir. Öte yandan hem bayların hem de bayanların vazgeçemediği aksesuarların başında gelmektedir. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde oldukça şık ve fonksiyonel özelliklere sahip bir akıllı saat hediye etmeniz, sevgilinizi oldukça mutlu edecektir. Sevgiliniz bu hediye ile sosyal ağlara girebilir, fotoğraf çekebilir, e-mail alıp yollayabilir, ajanda ve takvim özelliğinden faydalanabileceği gibi isterse yürüyüş esnasında adımlarını sayabilecek, nabzını bile ölçebilecek...

Akıllı saat fırsatlarını kaçırmayın!

Picture4

FOTOĞRAF MAKİNESİ

Eğer sevgiliniz fotoğraf çekmeyi seviyorsa ve artık telefon kamerasından çok daha fazlasına sahip olmayı hayal ediyorsa ona alacağınız en iyi hediyelerin başında fotoğraf makinesi gelmektedir. Kaliteli bir fotoğraf makinesi sayesinde sevgiliniz ile birlikte geçirdiğiniz güzel anıları ölümsüzleştirebilir, kaliteli bir baskı yaparak çerçevelerinizi süsleyebilirsiniz. Bu sayede yıllar sonra bile çektiğiniz fotoğraflara bakarak anılarınızı tazeleyebileceksiniz.

Aradığınız tüm özelliklerde fotoğraf makinesini Amazon'da bulabilirsiniz!

Picture5

DRONE

Tarihe baktığımızda genellikle askeri amaçlı olarak kullanılan dronelar artık daha ulaşılabilir durumda. Profesyonel kameraların dışında çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydederek fotoğraf çekebilme kabiliyetine sahip olan dronelar artık birçok kişi tarafından hobi amaçlı da kullanılmakta. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye olarak alınabilecek teknolojik ürünler arasında yer alan droneların üzerine yerleştireceğiniz küçük bir kamera sayesinde sevgiliniz ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Birlikte dünyayı yukarıdan izleyebilir ve gördüğünüz güzellikleri anbean kayıt altına alabilirsiniz.

Sıradışı bir hediye tercihi yaparak sevgilinize drone alabilirsiniz!

Picture6

OYUN KONSOLU

Sevgiliniz ile birlikte keyifli bir vakit geçirebilmeniz için oyun konsolları tercih edebileceğiniz harika teknolojik hediyelerden biri olabilir. Sevgiliniz ile birbirinden kaliteli ve güzel grafiklere sahip oyunları tatlı bir rekabet içinde oynayarak güzel ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Sevgilinize oyun konsolu alarak birlikte geçirdiğiniz keyifli vakitleri arttırın!

Picture7

Amazon_E-spor

TELEVİZYON

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için hediye olarak alabileceğiniz en iyi teknolojik ürünlerden biri kuşkusuz son teknolojiyi kullanan bir televizyondur. Birbirinden kaliteli dizileri, filmleri hatta maç yayınlarını iyi bir televizyonda izlemek fark yaratacaktır. Sevgilinizle beraber hoşça vakit geçirmek, dünyanın takip ettiği yerli ve yabancı yapımları kusursuz bir görüntüyle izlemek sizleri de sevgilinizi de oldukça mutlu edecektir.

Sevgiliniz ile birlikte keyifli dakikalar geçirmek için televizyon doğru tercih olacaktır!

Picture8

Amazon_Teknoloji_EvElektroniği

AKILLI BİLEKLİK

Özellikle son dönemdeki giyilebilir teknolojinin en trend ürünlerinden biri olan akıllı bileklikler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde alınabilecek en iyi teknolojik hediyeler arasındadır. Spor yapmayı seven sevgiliniz bu akıllı bileklikler sayesinde kalp ritmini, yaktığı kalorileri ve verdiği kiloları oldukça kolay bir şekilde takip edebilecek. Gönderdiğiniz mesajları rahatlıkla okuyabilecek ve günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilecek.

Aradığınız tüm akıllı bileklikler Amazon'da!

Picture9

ERKEK KİŞİSEL BAKIM

Sevgilinize bu özel günde hep sahip olmak istediği ancak fırsat bulamadığı için satın alamadığı tıraş makinesini hediye ederek büyük mutluluk yaşatabilirsiniz. Berber ya da kuaföre gitmeye gerek duymadan hem saç hem de sakalları evinde kendi zevkine göre rahatlıkla kesebilmesine ya da kısaltmasına imkan sağlayan bu ürün, 14 Şubat için oldukça uygun bir hediye olacaktır.

Sevgilinizin ihtiyacı olan tüm erkek kişisel bakım ürünleri Amazon'da!

Picture10

KADIN KİŞİSEL BAKIM

Saç kurutma makineleri ve saç maşaları kadınların en çok kullandığı elektronik ürünler arasında yer almaktadır. Sizler de sevgiliniz için bu ürünlerden birini hediye olarak alabilir ve onu mutlu edebilirsiniz. Işıltılı ve güzel saçlara sahip olmak her kadının hakkı, sizler de sevgilinizi fonksiyonel ve pratik ürünlerle şımartabilirsiniz.

Sevgilinizin ihtiyacı olan tüm kadın kişisel bakım ürünleri Amazon'da!

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Bakın Google'da en çok neleri arıyoruzBakın Google'da en çok neleri arıyoruz
Kingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu YayınlandıKingdom Hearts 3’ün “Face My Fears” Özel Videosu Yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 şubat sevgililer günü 14 ŞUBAT sevgililer günü hediye Teknoloji teknolojik hediyeler

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Görür görmez telefona sarıldılar

Görür görmez telefona sarıldılar

Venezuela'nın zengin çocukları!

Venezuela'nın zengin çocukları!

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Loco artık Türkiye’de! Kıskanç eşler de, dikkatli patronlar da bu uygulamayı indirecek

Loco artık Türkiye’de! Kıskanç eşler de, dikkatli patronlar da bu uygulamayı indirecek

AnTuTu Ocak ayının en iyi telefonlarını açıkladı! Listede sürpriz...

En iyi telefon açıklandı, telefon almayı düşünenler şaşkın!

Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül'den kritik uyarı: Şifrenizi gizlemeniz gerekiyor!

Tehlike büyük... Sakın bu şifreyi kullanmayın!

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.