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İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem

Günlük hayatta öfkeye kapılmak, ertelemek, bir anda karar vermek ya da hedeflerden uzaklaştıran alışkanlıklara teslim olmak zaman zaman herkesin başına gelebilir. Ancak otokontrol (öz denetim), doğuştan gelen ve değişmeyen bir özellik değil. İşte küçük ama düzenli alışkanlıklarla kişinin kendini kontrol etme, duygularını yönetme ve hedeflerine bağlı kalması için günlük yaşamda uygulanabilecek 9 basit yöntem...

İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem
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Otokontrol (öz denetim) sahibi olmak, duyguları bastırmak ya da kendinize karşı katı davranmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, bir tepki vermeden önce kısa bir süre durabilmek ve o anda vereceğiniz kararın uzun vadede size nasıl etki edeceğini değerlendirebilmek.

1. DUYGULARINIZI TANIMAYI ÖĞRENİN

Duygular, verdiğimiz kararları ve davranışlarımızı doğrudan etkileyebilir. Öfke, kaygı, üzüntü veya stres yaşandığında hemen tepki vermek yerine önce ne hissettiğinizi fark etmeye çalışın.

Kendinize birkaç saniye tanımak bile düşünmeden verilen tepkilerin önüne geçebilir. Özellikle sizi harekete geçiren durumları fark etmek, zaman içinde benzer anlarda daha kontrollü davranmanıza yardımcı olabilir.

İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem 1

2. OLUMLU DÜŞÜNCE BİÇİMİNİ DESTEKLEYİN

Zorlandığınız dönemlerde yalnızca başarısız olduğunuz noktalara odaklanmak, motivasyonunuzu düşürebilir.

Bunun yerine neden değişmek istediğinizi ve hedefinize ulaştığınızda elde edeceğiniz kazanımları hatırlayın.
Kendinizi motive eden cümleler kurmak, hedefinizi zihninizde canlandırmak ve küçük ilerlemeleri fark etmek, zor anlarda kontrolü korumanızı kolaylaştırabilir.

3. KONFOR ALANINIZIN DIŞINA ÇIKIN

Her zaman alıştığınız şeyleri yapmak kısa vadede rahat hissettirebilir. Ancak yeni deneyimler edinmek ve kontrollü biçimde zorlayıcı durumlarla karşılaşmak, kişinin kendine olan güvenini artırabilir.

Yeni bir beceri öğrenmek, daha önce denemediğiniz bir aktiviteye başlamak veya uzun süredir ertelediğiniz bir işi küçük bir adımla hayata geçirmek, zorluklarla baş etme becerinizi geliştirebilir.

İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem 2

4. KENDİNİZE OLAN GÜVENİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Kişinin kendisi hakkındaki düşünceleri, aldığı kararları da etkileyebilir. Sürekli olarak eksiklerinize odaklanmak yerine başardığınız şeyleri de görmeye çalışın.

Mükemmel olmak zorunda olmadığınızı kabul etmek, öz güveninizi destekleyebilir. Hataları bir başarısızlık olarak görmek yerine onlardan ne öğrendiğinize odaklanmak, daha sağlıklı bir bakış açısı kazandırabilir.

5. GEREKTİĞİNDE "HAYIR" DEMEYİ ÖĞRENİN

Öz denetimin önemli parçalarından biri de kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı açıkça ifade edebilmektir.

Başkalarının beklentileri nedeniyle istemediğiniz şeylere sürekli "evet" demek, zamanla kendi hedeflerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir.

Düşüncelerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşı tarafı kırmadan, açık ve sakin bir şekilde ifade etmek; sosyal baskı karşısında kendi kararlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

6. KENDİ SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

Zamanınızı, enerjinizi ve önceliklerinizi koruyabilmek için sınırlar belirlemek önem taşıyor. Özellikle sizi sürekli olarak aynı olumsuz davranışa veya alışkanlığa yönelten durumları fark etmek, kontrolü yeniden kazanmanın ilk adımlarından biri olabilir.

Neyi kabul edip neyi etmeyeceğinizi önceden belirlemek, zor bir durumla karşılaştığınızda karar vermeyi de kolaylaştırabilir.

7. BÜYÜK HEDEFLERİ KÜÇÜK ADIMLARA BÖLÜN

Ulaşılması zor görünen büyük hedefler, kişide kısa sürede bıkkınlık yaratabilir. Bu nedenle uzun vadeli hedefinizi daha küçük ve ulaşılabilir parçalara ayırmayı deneyin.

Örneğin bir anda büyük bir değişim yapmaya çalışmak yerine her gün tamamlayabileceğiniz küçük görevler belirleyebilirsiniz. Düzenli ilerleme sağlamak, motivasyonun korunmasına ve dikkatin dağılmamasına yardımcı olabilir.

İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem 3

8. KENDİNİZİ TAKİP EDİN

Bir hedef belirlemek kadar o hedefe ne kadar yaklaştığınızı görmek de önemlidir. Hangi konularda zorlandığınızı, hangi durumlarda kontrolünüzü kaybettiğinizi ve nelerin işe yaradığını not etmek farkındalığınızı artırabilir.

Gerektiğinde güvendiğiniz birinden destek almak da süreci kolaylaştırabilir. Ancak bir gün istediğiniz gibi davranamamanızın tüm çabalarınızı geçersiz kılmadığını unutmamak gerekiyor.

9. GÜN İÇİNDE BİRKAÇ DAKİKANIZI MEDİTASYONA AYIRIN

Meditasyon, dikkati belirli bir noktaya, örneğin nefese, bir sese veya belirli bir kelimeye yönlendirmeyi içeren bir uygulamadır. Düzenli olarak yapıldığında kişinin düşüncelerini ve verdiği tepkileri daha yakından fark etmesine yardımcı olabilir.

Her gün yalnızca birkaç dakikalık sessiz bir mola vermek bile yoğun veya stresli anlarda durup yeniden odaklanmak için bir fırsat yaratabilir.

İradenize yenik düşüyorsanız bunları deneyin! Otokontrolü güçlendiren 9 yöntem 4

OTOKONTROL BİR ANDA KAZANILMIYOR

Kendini kontrol etmek, her durumda kusursuz davranmak anlamına gelmiyor. Bazen planlar bozulabilir, sabrınız tükenebilir veya hedefinizden uzaklaşabilirsiniz. Önemli olan, tek bir hatayı bütün sürecin sonu olarak görmemek.
Küçük değişiklikleri günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, zaman içinde daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir. Öz denetim de diğer birçok beceri gibi tekrar, farkındalık ve sabırla güçlendirilebilir.

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Öfke kontrolü duygu hedef
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