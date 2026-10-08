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MacBook Pro’ya rakip: İşte Microsoft Surface Laptop Ultra'nın fiyatı ve özellikleri!

Microsoft, Apple’ın MacBook Pro modellerine doğrudan rakip olarak konumlandırdığı Surface Laptop Ultra’nın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. NVIDIA’nın Blackwell mimarisini temel alan RTX Spark işlemcisinden güç alan yeni dizüstü bilgisayar, 128 GB’a kadar birleşik bellek desteği, dokunmatik mini-LED ekranı ve gelişmiş yapay zekâ yetenekleriyle dikkat çekiyor.

MacBook Pro’ya rakip: İşte Microsoft Surface Laptop Ultra'nın fiyatı ve özellikleri!
Enes Çırtlık

Microsoft, yılın başlarında duyurduğu Surface Laptop Ultra modelinin satış detaylarını paylaştı. Özellikle içerik üreticilerini, yazılım geliştiricilerini ve mühendisleri hedefleyen cihaz, 2.599 dolardan başlayan fiyatıyla 2.999 dolarlık 16 inç MacBook Pro’dan daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket, yeni modelin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Surface dizüstü bilgisayarı olduğunu belirtiyor.

SURFACE LAPTOP ULTRA, NVIDIA RTX SPARK İŞLEMCİSİYLE GELİYOR

Surface Laptop Ultra’nın en dikkat çekici özelliği, NVIDIA tarafından geliştirilen RTX Spark işlemcisini kullanması. ARM mimarisini temel alan bu işlemci, 6.144 çekirdeğe kadar NVIDIA Blackwell RTX GPU ve 20 çekirdeğe kadar NVIDIA Grace CPU barındırıyor.

MacBook Pro’ya rakip: İşte Microsoft Surface Laptop Ultra nın fiyatı ve özellikleri! 1

Cihaz, 128 GB’a kadar birleşik bellek kapasitesini destekliyor. Microsoft ayrıca güçlü donanımın yüksek yük altında kararlı çalışabilmesi için yeni bir termal soğutma mimarisi geliştirdiğini belirtiyor.

ARM tabanlı işlemci nedeniyle Windows on ARM işletim sistemini kullanan Surface Laptop Ultra, Microsoft'un Prism emülasyon teknolojisi sayesinde x86 mimarisine yönelik uygulamaları da çalıştırabiliyor.

Microsoft'a göre yeni dizüstü bilgisayar; video düzenleme, üç boyutlu modelleme, yazılım geliştirme, mühendislik ve yapay zekâ uygulamaları gibi yoğun işlem gücü gerektiren iş yükleri için tasarlandı.

MACBOOK PRO’DAN DAHA PARLAK DOKUNMATİK MİNİ-LED EKRAN

15 inçlik Surface Laptop Ultra, Microsoft'un bugüne kadar bir Surface cihazında kullandığı en parlak ve en yüksek görüntü kalitesine sahip ekranla geliyor.

Mini-LED teknolojisini kullanan dokunmatik ekranın maksimum HDR parlaklığı, Microsoft'un açıklamasına göre M5 işlemcili MacBook Pro’dan yüzde 25 daha yüksek. Ekran, dokunmatik hareketleri ve gezinme komutlarını desteklerken kalem desteği sunmuyor.

Yeni modelin dikkat çeken diğer özellikleri arasında geniş dokunsal geri bildirimli touchpad, yükseltilebilir depolama alanı ve 16 inç MacBook Pro'dan daha hafif gövde bulunuyor.

Microsoft ayrıca Apple'ın MagSafe çözümüne benzer bir sistem olan Magnetic Connect teknolojisini de tanıttı. Şirket, bu teknolojiyi dizüstü bilgisayarlarda dünyanın ilk yerleşik manyetik USB-C şarj bağlantısı olarak tanımlıyor.

MacBook Pro’ya rakip: İşte Microsoft Surface Laptop Ultra nın fiyatı ve özellikleri! 2

Surface Laptop Ultra'nın bağlantı seçenekleri ise şöyle:

  • Üç adet USB-C bağlantı noktası
  • Bir adet USB-A bağlantı noktası
  • HDMI çıkışı
  • SD kart okuyucu
  • 3,5 mm kulaklık girişi
  • Magnetic Connect şarj desteği

MİCROSOFT, SURFACE RTX SPARK DEV BOX MODELİNİ DE DUYURDU

Microsoft, Surface Laptop Ultra'nın yanı sıra masaüstü sistemlere yönelik Surface RTX Spark Dev Box modelini de tanıttı.

MacBook Pro’ya rakip: İşte Microsoft Surface Laptop Ultra nın fiyatı ve özellikleri! 3

5.999 dolar başlangıç fiyatına sahip cihaz, Apple'ın Mac Studio ve Mac mini modellerine rakip olarak konumlandırılıyor.

NVIDIA RTX Spark işlemcisinden güç alan sistem, 1 petaflopa kadar yapay zekâ işlem performansı sunabiliyor. Ayrıca 120 milyar parametreye kadar yapay zekâ modellerini çalıştırmayı destekliyor.

Bu özellikleriyle Surface RTX Spark Dev Box, özellikle büyük yapay zekâ modelleri üzerinde çalışan geliştiricilere ve profesyonellere hitap ediyor.

SURFACE LAPTOP ULTRA FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Microsoft'un açıklamasına göre Surface Laptop Ultra, 16 Ekim 2026 tarihinde 2.599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Şirket, MacBook kullanıcılarını yeni Surface modeline geçmeye teşvik etmek amacıyla özel bir takas kampanyası da başlattı. Kampanya kapsamında uygun MacBook modellerini teslim eden kullanıcılar, Surface Laptop Ultra satın alırken 1.000 dolara kadar geri ödeme alabilecek.

APPLE'IN MACBOOK ULTRA'SIYLA REKABET EDEBİLİR

Surface Laptop Ultra'nın, Apple'ın geliştirdiği iddia edilen dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook modeliyle de rekabet etmesi bekleniyor. MacBook Ultra olarak adlandırılabileceği konuşulan bu cihazın M5 Pro ve M5 Max işlemciler, daha ince ve hafif bir tasarım ve dokunmatik ekranla gelmesi öngörülüyor.

Microsoft'un yeni Surface modeli, özellikle profesyonel kullanıcıları hedefleyen güçlü donanımı ve Apple'a karşı uyguladığı agresif fiyatlandırma politikasıyla premium dizüstü bilgisayar pazarındaki rekabeti artıracak gibi görünüyor.

Kaynak: MacRumors

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Microsoft dizüstü bilgisayar laptop Microsoft Surface
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