14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olarak alabileceğiniz en uygun 10 cep telefonu

Sizler için hazırladığımız ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiğiniz için satın alabileceğiniz uygun fiyatlı cep telefonlarına yer verdiğimiz bu liste çok işinize yarayacak. Sevgilinize bu özel günde onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek, üst düzey bir akıllı telefon alma niyetindeyseniz ve 2500 TL’den fazla para harcamak istemiyorsanız, tavsiye ettiğimiz modellere mutlaka göz atın.
Bu fiyat aralığında satılmakta olan akıllı telefonlar, üst düzey donanım özelliklerini etkileyici tasarımlarla birleştirerek sunmakta. 2000-2500 TL aralığındaki en iyi akıllı telefon seçenekleri en azından birkaç yıl boyunca oldukça keyifli bir şekilde kullanılabilecek cihazlar olarak karşımızda.
Sevgililer Günü’nde sevgilinizin o çok sevdiği oyunları ve uygulamaları yüksek akıcılıkta çalıştırmasını, birlikte birbirinden kaliteli ve güzel fotoğraflar çekebilmeyi istiyorsanız, 2000-2500 TL arası en iyi akıllı telefon modelleri sizlerle. Sevgiliniz için hangi uygun fiyatlı cep telefonunu alacağınıza göz atmadan önce şunu hatırlatmakta da fayda var, cihazlar fiyata göre artan şekilde sıralanmıştır. Sevgililer Günü’nde hediye olarak hangi cep telefonunu satın aldığınızı ve telefon hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.
General Mobile GM 9 Pro - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,01 inç 1080 x 2160p FHD+ AMOLED
İşlemci: 2,2 GHz 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 660
RAM: 4 GB LPDDR4x
Hafıza: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD desteği
Kamera: 8 MP portre modlu geniş açılı ön, 12 MP + 8 MP EIS destekli PDAF çift arka kamera
Batarya: 3800 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Ortalama Fiyat: 2000 TL
Xiaomi Mi Note 3 64 GB- Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 5.5 inç 1080p Full HD IPS LCD
İşlemci: 2,2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB (MicroSD kart desteği yok)
Kamera: 16 MP geniş açılı ön, 12 MP + 12 MP OIS destekli çift arka kamera
İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat
Batarya: 3500 mAh
Ortalama fiyat: 2050 TL
Xiaomi Mi Max 3 64 GB - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,9 inç 1080 x 2160p FHD+ IPS LCD
İşlemci: 1,8 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636
RAM: 4 GB LPDDR4x
Depolama: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP LED flaşlı AI HDR ön, 12 MP + 5 MP PDAF EIS AI çift arka kamera
İşletim sistemi: Android 8.1 Nougat
Batarya: 5500 mAh
Ortalama fiyat: 2099 TL
LG G6 - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 5,7 inç QHD+ IPS
İşlemci: 2,35 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821
RAM: 4 GB LPDDR4
Hafıza: 32 GB UFS 2.0 dahili, 2 TB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP ön, 13 + 13 MP faz algılamalı çift arka kamera
Batarya: 3300 mAh
İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
Ortalama fiyat: 2150 TL
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Ekran: 5,99 inç 1080x2160p FHD+ IPS
İşlemci: 1,8 GHz 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 636
RAM: 6 GB LPDDR4x
Hafıza: 64 GB eMMC 5.0 dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 20 MP LED flaşlı ön, 12 MP + 5 MP PDAF çift arka kamera
Batarya: 4000 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat (Android 8.1 Oreo güncellemesi aldı)
Ortalama fiyat: 2199 TL
Samsung Galaxy A7 2018 64 GB - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,0 inç 1080 x 2220p FHD+ IPS
İşlemci: 2,2 GHz 8 çekirdek Samsung Exynos 7 Octa 7885
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB dahili, 512 GB’a kadar microSD
Kamera: 24 MP LED flaşlı ön, 24 + 8 + 5 MP ekstra geniş açılı üç arka kamera
Batarya: 3300 mAh
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Ortalama fiyat: 2199 TL
HTC U11 EYEs - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6 inç 1080x2160p FHD+ Super LCD 3
İşlemci: 1,8 GHz 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 652
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB dahili, 2 TB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP BSI HDR ön, 12 MP + 5 MP UltraPixel 3 çift arka kamera
Batarya: 3930 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Ortalama Fiyat: 2250 TL
Huawei Mate 20 Lite (İthalatçı Garantili) - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,3 inç 1080 x 2340p FHD+ IPS LCD
İşlemci: 2,2 GHz 8 çekirdek HiSilicon Kirin 710
RAM: 4 GB LPDDR4x
Hafıza: 64 GB dahili, 512 GB’a kadar microSD desteği
Kamera: 24 + 2 MP portre modlu HDR AI ön, 20 MP + 2 MP EIS PDAF AI çift arka kamera
Batarya: 3750 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Ortalama Fiyat: 2299 TL
HONOR 8X - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,5 inç 1080 x 2340p FHD+ IPS
İşlemci: 2,2 GHz 8 çekirdek Huawei Kirin 710
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD
Kamera: 16 MP AI ön, 20 + 2 MP PDAF HDR AI çift arka kamera
Batarya: 3750 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Ortalama fiyat: 2299 TL
Casper VIA A3 Plus - Ürün İncelemek için tıklayın!
Ekran: 6,2 inç 1080 x 2246p FHD+ IPS
İşlemci: 2,0 GHz 8 çekirdek MediaTek MT6771 Helio P60
RAM: 6 GB LPDDR4x
Hafıza: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD
Kamera: 16 MP portre modlu AI ön, 16 MP + 5 MP PDAF AI çift arka kamera
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Ortalama fiyat: 2499 TL
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