14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler! Flörte, eşe ve sevgiliye kısa ve öz Sevgililer Günü notları!

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Yılın en romantik günü olan bugünde sevdiğine, eşine ya da flörtüne sürprizler yapacak olanlar hediyelerinin içerisine yazacakları notu düşünmeye başladılar. Siz de bu özel ve güzel gün için sevgilinize ya da eşinize bir hediye aldıysanız, hediyenize ekleyecebileceğiniz en anlamlı, en güzel notları ve sözleri sizler için derledik... İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sözler...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL SÖZLER VE NOTLAR:

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Senin gibi hoş bir kadına/adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Bana her gün gerçek aşkın neyle ilgili olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!

Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım eşim.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.



